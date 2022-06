Luis Gabriel, celebru pentru piesa „Toate diamantele” a devenit tătic. Artistul a dat vestea într-un mod neașteptat

Luis Gabriel și-a anunțat fanii de pe rețelele de socializare despre faptul că cel mai mare vis al său a devenit realitate, iar el este acum tăticul unui băiețel.

Luis Gabriel a devenit tătic. Ce a anunțat pe rețelele de socializare și cum se simte Haziran după ce a născut

Luis Gabriel a dat vestea cea mare: a devenit tătic. Haziran a făcut primele declarații cu privire la naștere și a spus că va fi mai retrasă de pe rețelele de socializare o perioadă de timp.

''Vă mulțumim mult pentru toate mesajele și gândurile bune. Eu n-o să fiu activă zilele acestea, însă o să revin cu un clip pe YouTube să povestesc excat ce s-a întâmplat și cum a decurs toată nașterea lui bebe. De-abia aștept să mă duc la el, să stau cu el și să-l văd pentru că n-am apucat să stau foarte mult, doar 10 minute aseară.'', a declarat Haziran pe rețelele de socializare.

Iată ce a anunțat Luis Gabriel:

”Vreau să vă împărtășesc cea mai mare bucurie a vieții mele. Astăzi s-a născut băiatul meu. Am luat băieții mei cu mine să bem și noi un pahar de fericire. Vă pup, să vă trăiască copiii”, a spus Luis Gabriel pe rețelele de socializare.

Ce nume va purta fiul lor: “Pe băiețel îl vom numi Joseph Luis Tiago. Joseph de la Iosif, dar în engleză. Am vrut neapărat un nume de sfânt, iar Tiago este iar un nume care nouă ne-a plăcut foarte mult”, au spus aceștia în urmă cu doar câteva luni.

Ce le-a spus o numeroloagă celor doi iubiți

Cei doi iubiți au aflat de la numeroloaga vedetelor ce sex va avea copilul celor doi. Întrebați de Mirela Vaida despre mai multe chestiuni cu privire la relațai lor de iubire, cei doi au fost ca o carte deschisă și au răspuns tuturor întrebărilor.

„Luis Gabriel și Haziran află ce le rezervă viitorul, după ce au aflat că vo fi părinți”, i-a prezentat Mirela Vaida pe cei doi cântăreți.

„Eu am venit acum din Italia, am avut concert. Noi ne-am pregătit de fetiță. Vrem să fie totul bine 100%. Noi bănuim că ar fi fetișă, ne-a dat un pont doctorul”, spune Luis Gabriel.

„Nu mă plâng de sarcină, nu am o sarcină toxică, am grețuri, dar încep să se rărească. Nu am probleme cu mâncărurile, cu fumul de țigară. Am poftă de orice, aș mânca orice”, spune Haziran, întrebată de Mirela Vaida dacă duce o sarcină grea.

„Era foarte calmă înainte. Și când plec îi dau un mesaj frumos și ea plânge, e foarte sensibilă, noi suntem împreună de un an și câteva luni. Eu am termen de nuntă, peste doi ani. Vom face o cununie restrânsă, după nunta”, au vorbit cei doi despre nuntă.

