Luis Gabriel și Haziran au publicat cea mai emoționantă fotografie de când au aflat că vor fi părinți. Cum arată burtica artistei

Luis Gabriel a devenit celebru după succesul pe care l-a cunoscut după ce a lansat piesa „Toate diamantele”, însă de atunci, viața lui a cunoscut multe schimbări și una dintre cele mai importante dintre ele e pe cale să se întâmple. Logodnica lui este gravidă.

Luis Gabriel și Haziran trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar de câteva luni, relația lor a luat o întorsătură neașteptată, dar frumoasă - vor deveni părinți pentru prima oară, iar acest lucru nu poate decât să-i facă foarte fericiți.

Cei doi au mers la biserică, de unde s-au și pozat, Haziran arătându-le tuturor burtica de gravidă cu care a reușit să emoționeze pe toată lumea. Artiștii sunt foarte apreciați de românii care au ținut să le transmită mai multe gânduri frumoase.

„Botezul Domnului să vă aducă lumină în viață, liniște în suflet, binecuvântare în casă și armonie în familie”, a scris ea pe rețelele de socializare, în dreptul fotografiei de pe Instagram.

Fanii au ținut să le transmită mai multe gânduri, toate pozitive. „Ce frumoși sunteți”, „Sarcină ușoară”, „Superbi”, au fost doar câteva dintre comentariile pe care cei doi le-au primit de la internauți.

Luis Gabriel și iubita lui, Haziran, urmează să devină părinți, însă au avut parte de o cumpănă în viața lor de cuplu. Cei doi aveau gemeni, însă l-au pierdut pe unul dintre cei doi. Prezenți în emisiunea Acces Direct, moderată de Mirela Vaida, aceștia au făcut o serie de dezvăluiri despre relația lor.

Cei doi iubiți au aflat de la numeroloaga vedetelor ce sex va avea copilul celor doi. Întrebați de Mirela Vaida despre mai multe chestiuni cu privire la relațai lor de iubire, cei doi au fost ca o carte deschisă și au răspuns tuturor întrebărilor.

„Luis Gabriel și Haziran află ce le rezervă viitorul, după ce au aflat că vo fi părinți”, i-a prezentat Mirela Vaida pe cei doi cântăreți.

„Eu am venit acum din Italia, am avut concert. Noi ne-am pregătit de fetiță. Vrem să fie totul bine 100%. Noi bănuim că ar fi fetișă, ne-a dat un pont doctorul”, spune Luis Gabriel.

„Nu mă plâng de sarcină, nu am o sarcină toxică, am grețuri, dar încep să se rărească. Nu am probleme cu mâncărurile, cu fumul de țigară. Am poftă de orice, aș mânca orice”, spune Haziran, întrebată de Mirela Vaida dacă duce o sarcină grea.

„Era foarte calmă înainte. Și când plec îi dau un mesaj frumos și ea plânge, e foarte sensibilă, noi suntem împreună de un an și câteva luni. Eu am termen de nuntă, peste doi ani. Vom face o cununie restrânsă, după nunta”, au vorbit cei doi despre nuntă.

