Lumea modei îl va omagia pe Răzvan Ciobanu printr-un eveniment ce sigur i-ar fi plăcut: grandios, nonconformist, extravagant!

Alin Gălăţescu a vorbit despre un eveniment important care va avea loc în curând, eveniment ce îi este dedicat creatorului Răzvan Ciobanu. Ce a lăsat celebrul designer în urmă?

Va fi un eveniment în stil mare, de la care marii creatori de modă nu vor lipsi!

Gala Avanpremiere, proiectul de suflet al lui Alin Gălățescu, ce a ajuns anul acesta la a 20-a ediție, va fi dedicat regretatului Răzvan Ciobanu. Cele mai frumoase creații ale designerului vor fi scoase, din nou, pe un podium de modă, iar un nou premiu îi va purta numele.

„La această ediție, pe lângă designerii foarte interesanți care își vor prezenta colecțiile, o să am un prim moment ce se va intitula „Răzvan Ciobanu Clients' Legacy”. Am descoperit fuziunea extraordinară a acestui designer, pe care eu îl respect foarte mult și care consider că a reprezentat un moment în istoria modei românești pe care simt nevoia să îl marchez...Va fi un Best Of a ceea ce el a creat pentru clientela lui. Relația dintre el și clineții lui nu există la niciun alt designer din România. Omul știa să facă femeia frumoasă, glamuroasă, fericită”, a explicat Alin Gălățescu.

Mai mult, criticul de modă a anunțat că va lansa un premiu ce se va numi „Răzvan Ciobanu”. Titlul se va acorda anual, cel mai promițător tânăr designer din România.