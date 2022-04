Macaulay Culkin, apariție rară alături de iubita lui și fiul lor. Cum au fost surprinși de paparazzi

Macaulay Culkin a adoptat un look total neașteptat și i-a făcut pe paparazzi să se uite douăori înainte să înceapă să îi fotografieze pe cei trei din toate unghiurile.

Macaulay și logodnica sa, Brenda Song, au ieșit la o plimbare prin Los Angeles alături de micuțul lor, Dakota.

Cu o tunsoare complet nouă, ras în părți și cu o creastă pe mijloc, Macaulay părea destul de zâmbitor, bucurându-se de plimbare și de vremea frumoasă alături de cele mai importante persoane din viața lui. Macaulay, în vârstă de 41 ani, a purtat o ținută lejeră, formată dintr-un tricou alb, pantaloni bleumarin și o cămașă gri descheiată.

Brenda, iubita lui și mama băiețelului lui, în vârstă de 34 ani, a purtat o jachetă galbenă cu albastru, un tricou negru și o pereche de pantaloni negri.

Unul dintre cele mai drăguțe detalii observate de paparazzi în aceste poze a fost faptul că celebrul actor a adoptat aceeași frizură ca fiul său, Dakota. Amândoi au fost tunși la fel. E evident că celebrul actor e foarte mândru de fiul său pe care l-a plimbat într-un cărucior.

Ieșirea celor doi se petrece la aproximativ două luni de când cei doi actori și-au anunțat logodna, potrivit Daily Mail.

Cei doi formează un cuplu din 2017 și au devenit părinți pentru prima dată în aprilie 2021, când Brenda l-a născut pe micuțul Dakota. Cei doi actori au decis să îi pună fiului lor numele Dakota, în memoria surorii lui Macaulay Culkin, Dakota, care a decedat în urmă cu mai mulți ani.

Deși au un băiețel de aproape un an, se pare că un apropiat al cuplului a dezvăluit faptul că cei doi îndrăgostiți își doresc încă un copil. Prietenul apropiat al lui Brenda, logodnica lui Macaulay, a dezvăluit că viața tinerei actrițe s-a schimbat foarte mult de când a devenit mamă, iar ea îmbrățișează toate provocările vieții de părinte, fiind foarte încântată de noua etapă din viața ei.

Potrivit US Weekly, apropiatul cuplului a mai mărturisit că Macaulay și Brenda urmează să se căsătorească în următorii doi ani.

În ciuda faptului că a devenit mămică de aproximativ un an, Brenda nu a luat pauză de la actorie și a avut mai multe roluri în ultimii ani care i-au încununat cariera de actriță. Între timp, Macaulay a fost mai retras, dar a avut câteva roluri de invitat în unele episoade ale unor seriale de succes.

