Cine e și cum arată iubita lui Macaulay Culkin, actorul din filmul Singur Acasă. Ea este femeia cu care el are un băiețel

După succesul înregistrat în carieră la o vârstă fragedă, actorul a renunțat pentru o vreme la viața publică, având probleme cu consumul de alcool și alte substanțe.

Macaulay a devenit cunoscut pentru căsătoria sa, la numai 18 ani, cu actrița Rachel Miner, de care s-a despărțit după doi ani, și pentru relația de lungă durată cu Mila Kunis. În prezent, are o relație cu artista Brenda Song, potrivit Us.

Înainte de a începe o relație cu Macaulay, Brenda a fost logodită cu Trace Cyrus, fratele lui Miley Cyrus.

Cum a început povestea de dragoste dintre Macaulay Culkin și Brenda Song

Macaulay Culkin trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Brenda Song, femeia care i-a dăruit și un băiețel. Cei doi s-au cunoscut în Thailanda, în timpul filmărilor pentru „Changeland” (2019).

Zvonurile că cei doi ar forma un cuplu au apărut încă din 2017, pe când filmau la acest proiect. Cei doi au ieșit pe atunci la Knott’s Berry Farm în Buena Park, California.

Câteva luni mai târziu, cei doi au apărut pe primele pagini ale ziarelor după ce au fost văzuți împreună într-o vacanță la Paris.

La un an după ce și-au confirmat relația, Brenda a făcut dezvăluiri despre cuplul pe care îl formează cu Macaulay într-un interviu pentru publicația Us.

“Relația merge bine. Nu îmi place să vorbesc despre viața mea personală, dar totul e minunat și plin de fericire”, spunea actrița în 2018.

Cu o lună înainte de acest interviu ar frumoasei Brenda, Culkin spunea într-o întâlnire cu Joe Rogan că își dorește să întemeieze o familie cu iubita lui.

“Vreau să facem câțiva copii. Ea e ceea ce îmi lipsea, deci probabil că o să avem câțiva copii împreună. Deja am început să exersăm”, spune actorul care îl interpretează pe Kevin McCallister.

Doi ani mai târziu, după ce deja Macaulay și Brenda se mutaseră împreună, actorul spunea că are tot ce îi trebuie pentru a deveni tată.

Rodul dragostei lor este un băiețel minunat. Dakota Song Culkin s-a născut pe 5 aprilie, în Los Angeles, şi este primul copil pentru fiecare dintre actori. El a fost botezat în amintirea surorii lui Culkin, care a murit într-un accident de maşină în 2008.

„Suntem copleșiți,” au declarat Culkin și iubita lui, citați de CNN.

Cine e Brenda Song, iubita lui Macaulay Culkin

Brenda Song și-a început cariera încă de copilărie. Aparițiile ei timpurii în televiziune au fost în Fudge (1995) și 100 de fapte pentru Eddie McDowd (1999). Actrița a apărut în numeroase reclama și rolurile ei de televiziune i-au adus premiul Young Artist în anul 2000.

În 2002, frumoasa artistă a semnat un contract cu Disney și a primit un rol în filmul Disney Channel Original Movie 2002 Get a Clue. Acela a fost debutul ei în lumea Disney pentru ca mai apoi să primească roluri în "The Suite Life of Zack & Cody" și "The Suite Life on Deck", unde a avut personajul London Tipton.

Brenda Song, în vârstă de 33 de ani, este o actriță și un model de succes. Ea a apărut recent în „Station 19” (ABC) şi în „Dollface” (Hulu).

