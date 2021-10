Macaulay Culkin, surprins pentru prima dată în public cu fiul lui, Dakota. Cum arată copilul lui Kevin din Singur acasă

Macaulay Culkin a început să joace în filme și seriale la vârsta de 4 ani. Înainte să devină cunoscut la nivel mondial cu rolul lui Kevin McCallister din seria Singur acasă, el a jucat și în See You in the Morning, în 1989, alături de Jeff Bridges, Farrah Fawcett și Drew Barrymore.

După ce a jucat în primele două filme din seria Singur acasă, Macaulay Culkin a continuat să aibă succes în anii 1990, cu pelicule precum Nutcracker, The Pagemaster și Richie Rich.

Culkin s-a retras din lumina reflectoarelor în anul 1994 și a revenit pe ecrane abia un deceniu mai târziu, cu apariții în seriale precum Will & Grace.

Cum arată copilul lui Macaulay Culkin, Dakota

Deși a preferat să stea departe de camerele de luat vederi în ultimii ani și e surprins rar în public, Macaulay Culkin a fost zărit pentru prima dată cu băiatul lui, Dakota, în public.

Fanii săi au putut să vadă, în sfârșit, cum arată copilul lui Kevin din Singur acasă, scrie OK Magazine.

Vezi cum arată băiatul lui Macaulay Culkin în GALERIA FOTO

Cei doi au fost surprinși pe stradă, în Los Angeles. Culkin a fost surprins de paparazzi în timp ce își căra băiatul într-un marsupiu de bebeluși, de culoare gri. Micuțul purta pijamale de culoare albastră, cu un model negru pe ele.

Culkin a preferat tot un look relaxat, cu o pereche de pantaloni largi, gri, cu model geometric. Vedeta a purtat o șapcă și ochelari de soare, și avea cu el o umbrelă de culoare portocalie.

Acum în vârstă de 41 de ani, Culkin a devenit tată pentru prima dată pe 5 aprilie 2021. El și prietena lui, Brenda Song, sunt împreună de ani de zile.

„Suntem extrem de fericiți,” au declarat ei pentru Esquire la scurt timp de la nașterea micuțului Dakota.

Băiețelul a fost numit după sora lui Culkin, Dakota, ce și-a pierdut viața într-un accident de mașină în anul 2008.

Culkin și Song sunt împreună din anul 2017. Cei doi s-au cunoscut pe platoul de filmare al peliculei Changeland, în Thailanda.

În timp ce Culkin s-a retras din lumea filmului, prietena lui, Song, în vârstă de 33 de ani, continuă să aibă o carieră la Hollywood.

„Cred cu tărie că e actorul care e astăzi pentru că a fost nevoit să treacă prin foarte multe lucruri,” a declarat Song despre iubitul ei. „A trecut prin atât de multe tragedii. A avut atâtea suișuri și coborâșuri, a văzut partea urâtă a industriei, a văzut și partea extraordinară a industriei.”

„Așa că el știe exact ce nu vrea și de ce nu îi place,” a continuat Song, ce a recunoscut că ea speră ca Macaulay Culkin să revină pe ecran. „Dar da, eu sper, sper, sper.”

„Oamenii nu își dau seama cât de incredibil de bun și loial și scump și deștept e,” a continuat Song despre iubitul ei. „Asta îl face special pe Mack, că e Mack și nu își cere scuze pentru asta. Știe cine e și e 100% okay cu asta. A lucrat foarte mult să fie persoana care e acum.”

