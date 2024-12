Mădălin Ionescu a ajuns pe mâna medicilor. Ce diagnostic a primit și ce s-a întâmplat cu emisiunea pe care o prezintă

Mădălin Ionescu a ajuns la Spitalul Matei Balș! Cu ce probleme de sănătate se confruntă prezentatorul TV!

În cursul zilei de ieri, 4 decembrie 2024, Mădălin Ionescu a fost nevoit să ajungă la spital din cauza problemelor de sănătate care nu i-au mai permis să prezinte emisiunea Viața fără filtru de pe Antena Stars.

Prezentatorul TV a revenit cu explicații pentru a-i liniști pe cei care și-au făcut griji cu privire la absența lui și implicit la starea de sănătate a acestuia.

Iată ce s-a întâmplat și ce diagnostic a primit Mădălin Ionescu după ce a ajuns pe mâna medicilor!

Ce diagnostic a primit Mădălin Ionescu după ce a ajuns la spital

Mădălin Ionescu este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV din țara noastră, mii de oameni urmărindu-l zi de zi atât în mediul online, cât și pe micile ecrane atunci când au ocazia.

Moderatorul emisiunii Viața fără filtru de pe Antena Stars este extrem de activ în mediul online, acolo unde împărtășește cu fanii lui diferite experiențe de viață, dar și întâmplări mai nefericite.

Spre exemplu, de data aceasta, Mădălin Ionescu le-a mărturisit fanilor prin ce experiență a trecut și de ce este nevoit să lipsească câteva zile de la emisiunea pe care oamenii o așteaptă cu sufletul la gură.

Iată ce mesaj a transmis moderatorul în mediul online!

„Prieteni, din păcate, timp de câteva zile nu voi putea prezenta emisiunea Viața fără filtru de la Antena Stars, din motive obiective. În doar patru zile de la debutul simptomelor, adică de vineri până aseara am ajuns să fac pneumonie.

Nu e o formă gravă de pneumonie, cu toate astea, ținând cont de ce am trăit în Covid, am avut un grad de afectare destul de mare prima oară când am făcut Covid, nu mă simt foarte confortabil, și sper ca antibioticul pe care mi l-au recomandat medicii de la Matei Balș să fie eficient.”

De asemenea, prezentatorul TV i-a sfătuit pe toți cei care îl urmăresc să fie atenți în această perioadă la virușii care circulă și implicit să nu răcească. Mădălin Ionescu nu se ferește nici să-i îndemne pe internauți să poarte mască, mai ales că el a luat această bacterie destul de periculoasă și care atacă celulele, scrie Spy News.

„Nu am Covid, nu am gripă, e o situație specială, nu mă așteptam să trec prin așa ceva. (...) Am pneumonie interstițială, pneumonie în faza de început” a mai spus acesta.

Mădălin Ionescu prezintă Viaţa fără filtru, emisiune zilnică, la Antena Stars

Mădălin Ionescu s-a alăturat staţiei tv, alături de care a pregătit un format fresh, o emisiune ce poate fi urmărită zilnic, de luni până vineri, la Antena Stars.

Cu peste 20 de ani experienţă pe piaţa media din România, Mădălin Ionescu le aduce telespectatorilor Viaţa fără filtru, un format fresh care tratează poveşti de viaţă spectaculoase şi realităţi româneşti de actualitate.

Mădălin şi echipa sa explorează contrastele, deopotrivă reuşitele şi căderile spectaculoase sau portrete excepţionale, care au inspirat şi continuă să inspire românii. Pe lângă segmentele specifice, emisiunea abordează o serie largă de subiecte, inclusiv interviuri speciale, evenimente sportive, ştiri mondene, evenimente culturale şi investigaţii .

