Mădălina Bellariu, apariție de zile mari, cu un decolteu adânc. Cum arată acum actrița din Sacrificiul

Mădălina Bellariu a jucat în serialul Sacrificiul, difuzat în 2020 la Antena 1, alături de actori precum Maia Morgenstern, Vlad Gherman, Claudiu Istodor. Deși nu a mai apărut de atunci în producții din România, frumoasa actriță își încântă fanii de pe rețelele sociale cu aparițiișe sale elegante.

Mădălina Bellariu, apariție de senzație pe rețelele sociale: „Ești Julia Roberts de România”

De curând, Mădălina Bellariu și-a încântat fanii cu o apariție distinsă. „Ești Giulia Roberts de Romania”, „Cât de frumoasă ești!”, au comentat fanii în dreptul imaginii.

Cine este Mădălina Bellariu

În 2017, Mădălina Bellariu a câștigat locul doi la categoria Corporate Image Films din cadrul Premiilor Cannes Corporate Media&TV pentru scurt metrajul "Love You Papa".

Mădălina Bellariu Ion a studiat actoria la Londra și a jucat în filme și seriale de marcă în limba engleză și italiană.

Ea l-a impresionat pe regizorul Paolo Sorrentino, care i-a oferit rolul ispitei lui Jude Law în serialul de succes "The Young Pope". Astfel, Mădălina a avut ocazia să îl cunoască pe Jude Law, dar a jucat alături de el și a avut șansa să îl cunoască îndeaproape.

Mădălina a jucat și rolul unui vârcolac, pe nume Nicoletta, în filmul de horror-comedie „Blue moon”, peliculă ce a fost nominalizată la categoria „cel mai bun film” din cadrul Screamfeast 2016 în Los Angeles, California.

Într-un interviu, Mădălina a povestit că pasiunea ei pentru actorie a apărut încă din copilărie când și-a descoperit latura creativă, începând să scrie poezii. După ce a ales să studieze actoria în Anglia, Mădălina povestește că s-a îndrăgostit de această meserie la cursurile de actorie pe care le-a urmat.

„Am fost pasionată de actorie cam de prin şcoala generală, atunci a început totul, treptat, fără să-mi dau seama. Eram elevă la Piteşti. Profesoara noastră de franceză, care nu prea dădea nota 10, a organizat o piesă de teatru, iar cine participa, primea automat 10. Bineînţeles că imediat m-am oferit. Aceea a fost prima mea piesă de teatru, cu care am participat şi la festivaluri. Din acel punct, mai departe, manifestându-mi înclinaţia pentru această artă, au început discuţiile cu părinţii, care ştim cum sunt părinţii: au început să mă chestioneze ce voi face cu actoria…

Eu, între timp, făceam şi dans. Am făcut opt ani de dans în Piteşti şi am participat la concursuri internaţionale cu echipa mea. Acum nu mă mai consider o dansatoare, dar pentru anumite filme, e important ca regizorul să ştie că pot să şi dansez… M-am mutat apoi în Bucureşti, am terminat Comunicare şi Relaţii Publice, între timp am făcut şi cursuri de actorie în Italia. Şi aşa a devenit o pasiune despre care mi-am dat seama că vreau să o transform în profesie. Acum cinci ani m-am mutat în Londra, am dat examenul la o şcoală de acolo, Actors’ Temple Studio. Iar la acea şcoală am fost remarcată şi aşa am obţinut un agent”, a povestit Mădălina Bellariu, potrivit okmagazine.

