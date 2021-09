Mădălina Ghenea a scăpat din mână trofeul primit la Festivalul de Film de la Veneţia. Ce a zis imediat după

Modelul şi actriţa originară din Slatina a participat la gala pentru decernarea premiilor Kineo, acordate de public.

Reacția Mădălinei Ghenea, după ce a scăpat din trofeul

Însă, un incident provocat de emoțiile pe care le avea a ajuns subiect de amuzament.

Aceasta a scăpat pe scenă trofeul primit și s-a amuzat copios pe seama acestui eveniment. Pe Instagram vedeta s-a comparat cu Mister Bean și a mărturisit că, de fel, este foarte stângace.

"Aseară am fost premiată în timpul Festivalului de film de la Veneția și am fost atât de emoționată încât mi-am scăpat premiul pe scenă😱. Prietenii mei mă numesc doamna Bean pentru că sunt o persoană atât de stângace (...). Ți-ar plăcea să mă vezi când scap la premiul!? 😅😂🤪 Știu că foarte bine că e foarte distractiv", a scris Mădălina Ghenea.

Ținuta purtată de româncă a acaparat atenția. Splendida actriță a purtat o rochie reagră, strălucitoare, care a ajutat-o să fie în centrul atenției în fața a zeci e persoane importante, dar și a a paparazzilor care au "blocat" obicetivele pe ea. Aceasta a purtat și bijuterii de mii de euro, iar o brățară interesant argintie i-a acoperit mâna.

Românca a făcut furori pe covorul roșu! Actrița face senzație în public cu aparițiile sale incendiare și cu trupul de invidiat pentru care muncește din greu. Românca și-a etalat, din nou, formele voluptoase într-un mod discret.

Modelul are o siluetă de viespe și dimensiuni perfecte. În ceea ce privește înălțimea, Mădălina Ghenea are 1,79 de metri în înălțime și are o greutate de 54-55 de kilograme.

La 31 de ani, superba românca are o siluetă de invidiat, forme perfecte de care e mândră să le arate în orice ipostază, la sala de sport, la plajă, dar şi în şedinţele foto pentru revistele internaţionale.

Mădălina Ghenea s-a iubit cu Gerard Butler. Viața amoroasă a modelului recunoscut internațional

Mădălina Ghenea a fost într-o relatie cu Gerard Butler în anul 2012. Americanul a pus ochii pe faimoasa româncă în mai 2012, după ce Mădălina și Leonardo DiCaprio s-au despărțit. Relația lor a durat aproximativ un an, iar motivele despărțirii lor nu au fost clare.

Totuși, zvonurile susțin că Gerard Butler și-ar fi dorit să încheie socotelile cu superba actriță pe motiv că nu intenționează să se așeze la casa lui, conform irishcentral.com.

Aceeași sursă informează că Mădălina Ghenea avea în plan să aibă copii cu Gerard Butler, cel pe care îl considera prima sa dragoste.

De-a lungul timpului, frumoasa româncă a ținut primele pagini ale tabloidelor cu nume importante din showbiz, bărbați care au fost vrăjiți de frumusețea sa incontestabilă. Românca s-a stabilit de ceva timp în Italia, după ce s-a despărțit de afaceristul român, Matei Stratan, alături de care are o fetiță.

Mădălina Ghenea, în același film cu Al Pacino în "House of Gucci" Deși Mădălina Ghenea și-a început cariera ca model, ea a început să primească ulterior numeroase roluri în filme și seriale. Este, în prezent, în distribuția filmului biografic House of Gucci și joacă alături de cele mai mari nume de la Hollywood, precum Al Pacino, dar și alături de cântăreața Lady Gaga.

Cariera sa în domeniul modei a început la numai 15 ani, când a prezentat pentru celebrul creator Gattinoni. A participat la prezentări de modă în toată lumea, România, Italia, Germania, Japonia, Austria, Africa de Sud, Franța sau Spania. Prin urmare, Mădălina se declară „cetățean al lumii, cu viața într-o valiză”.