Mădălina Ghenea, premiu important la un festival de film. Care a fost reacția actriței când a aflat

Frumoasa actriță Mădălina Ghenea a avut parte de o surpriză de proporții atunci când a câștigat un premiul un festival important.

Mădălina Ghenea a fost prezentă la Festivalul de Film din Tropea și a fost complet surprinsă să afle că a câștigat un premiu.

În această vară, celebra acrtiță româncă s-a bucurat de foarte multe experiențe inedited pe plan profesional, reușind să ia parte la mai multe festivaluri de film, precum cel de la Ischia, dar și Festivalul de Film de la Veneția, la care a primit mai multe distincți.

Mădălina Ghenea a obținut un nou premiu la un festival de film

Surpriza de la final de vară a fost câștigarea unui nou premiu la Festivalul de Film din Tropea. Trofeul, pe care abia aștepta să îl ducă acasă la fiica ei, i-a fost înmânat frumoasei actrițe de către Matteo Garrone și Matt Dillon.

După toate aceste evenimente frumoase, dar solicitante, care i-au adus multe premii, dar care au și solicitat-o la maximum, vedeta a decis să mai rămână câteva zile în Tropea pentru o vacanță la care a visat toată vara.

„Sunt în Tropea, am participat aici la un festival de film, unde am fost premiată (...) Încă nu îmi vine să cred. Am tot luat premii vara asta, la Ischia, la Taormina, la Magna Graecia, în Veneția două premii. Nu îmi vine să cred, dar am decis să iau o pauză, aș spune eu meritată. Este prima mea pauză, singura. Micuța este cu mama mea, a început școala, iar eu am decis să rămân în acest paradis câteva zile singură, în vacanță. Să vă arăt cât este de frumos. Nu am crezut că există un așa loc pe pământ și eu nu știam de existența acestui loc. Poate mă mut aici”, a spus frumoasa actriță Mădălina Ghenea pe Instagram.

După o vară încărcată, Mădălina Ghenea a mai mărturisit că abia așteaptă să se întoarcă acasă la fiica ei care o așteaptă nerăbdătoare și care e foarte mândră de toate realizările și premiile mamei sale.

„Sunt atât de mândră de acest premiu (...) Chiar mi l-am dorit. Când am văzut premiul la conferința de presă dinaintea festivalului, am spus: „Mi-l doresc” (...) Abia aștept să îl duc acasă la fetița mea. Ea are o colecție cu premiile mele”, a mai spus actrița.

Recent, Mădălina Ghenea a vorbit deschis despre fiica ei, Charlotte. Celebrul model și actriță a devenit mamă în urma relației pe care a avut-o cu Matei Stratan.

Actrița, în vârstă de 36 ani, a născut-o pe Charlotte în 2017, iar micuța ei i-a adus cea mai mare bucurie din viața ei. Copila în vârstă de șapte ani locuiește împreună cu actrița, în Italia, după despărțirea părinților.

„Eu sunt mereu cu familia mea, locuiesc cu familia mea și pot să spun că în momentul în care am devenit mamă cumva am devenit fiică (…) în momentul în care am devenit mamă am redescoperit ce înseamnă să fiu acasă cu mama în fiecare zi și e superb. Acum simt că, în sfârșit, am ajuns la un rezultat pe care mi-l doream de fiecare dată când călătoream. Înainte mi-era foarte dor de casă, mi-era dor de ai mei, aș fi vrut să le arăt și lor măcar bucățele din meseria mea, din realitatea pe care o trăiesc de atâția ani”, a declarat Mădălina Ghenea, citată de Libertatea.

