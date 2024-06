Mădălina Ghenea, declarații rare despre fiica sa și a lui Matei Stratan. Ce a spus despre rolul de mamă singură: „Mi-am dorit-o”

Mădălina Ghenea a făcut noi declarații despre rolul de mamă. Actrița are o fetiță, pe Charlotte, din relația cu Matei Stratan, care are acum șapte ani. Iată ce a mărturisit celebra româncă!

Mădălina Ghenea, în vârstă de 36 de ani, este fotomodel și actriță, ajungând să joace alături de cele mai cunoscute staruri internaționale. Dincolo de cariera ei, vedeta este și mamă. În anul 2017, actrița a adus-o pe lume pe Charlotte, fetița ei și a omului de afaceri Matei Stratan. Într-un interviu emoționant oferit recent, Mădălina Ghenea a vorbit despre provocările și bucuriile maternității. Iată ce a zis!

Mădălina Ghenea rupe tăcerea despre fetița ei și a lui Matei Stratan

Viața Mădălinei Ghenea s-a schimbat complet de când a devenit mama lui Charlotte. Copila în vârstă de șapte ani locuiește împreună cu actrița, în Italia, după despărțirea părinților.

„Eu sunt mereu cu familia mea, locuiesc cu familia mea și pot să spun că în momentul în care am devenit mamă cumva am devenit fiică (…) în momentul în care am devenit mamă am redescoperit ce înseamnă să fiu acasă cu mama în fiecare zi și e superb. Acum simt că, în sfârșit, am ajuns la un rezultat pe care mi-l doream de fiecare dată când călătoream. Înainte mi-era foarte dor de casă, mi-era dor de ai mei, aș fi vrut să le arăt și lor măcar bucățele din meseria mea, din realitatea pe care o trăiesc de atâția ani.

Acum pot, acum reușesc să împart foarte bine și cariera, și timpul care de fiecare dată este o prioritate pentru mine, timpul petrecut cu fiica mea și cu părinții mei, cu familia. Eu sunt și mamă, și tată, și mi-am dorit-o foarte mult. Este marea mea realizare, este cel mai important proiect al meu, pentru că este un proiect, cu siguranță.”, a declarat Mădălina Ghenea, citată de Libertatea.

Fiica Mădălinei Ghenea primește pensie alimentară de la tatăl ei, Matei Stratan

Matei Stratan, tatăl fetiței, plătește lunar pensie alimentară, contribuind cu1.500 de euro lunar. Cu toate acestea, responsabilitățile financiare principale rămân pe umerii actriței.

„Plătesc singură chiria la Milano, nu plăteşte nimeni pentru mine. Charlotte primeşte 1.500 de euro pe lună de la tatăl ei.”, spunea Mădălina Ghenea acum ceva vreme, potrivit sursei citate.

Matei Stratan și-ar dori ca fiica lui să petreacă mai mult timp în România, alături de familia sa. În prezent, omul de afaceri face naveta în Italia pentru a o vedea pe Charlotte și ia în considerare demersuri legale pentru a obține un acord mai favorabil.

„Situația a rămas aceeași, merg în Italia să o văd. Și părinții mei la fel, mama a fost recent. Sunt de acord că poate ar trebui să fac demersuri legale, atâta timp cât nu se ajunge la o înțelegere amiabilă.”, declara el pentru Cancan în august 2023.

