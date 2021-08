Mama Antoniei, surprinsă în compania unui bărbat misterios. Cum s-a pozat Denise Iacobescu în costum de baie

Denise Iacobescu a publicat recent imagini în costum de baie, demonstrând că se află într-o formă de zile mari. Printre imaginile publicate pe rețelele sociale, mama Antoniei apare în compania mentalistului Ștefan Simion: „Zi nouă, prieteni noi”, a scris mama Antoniei în dreptul fotografiei.

Denise Iacobescu este activă pe rețelele sociale și publică imagini cu ea în ipostaze senzuale, cu descrierea „Tânără pentru totdeauna”.

Denise Iacobescu are 54 de ani

Denise Iacobescu a împlinit de curând 54 de ani și a ținut să împărtășească cu fanii câteva sentimente de la aniversare. Mama Antoniei a publicat o imagine cu ea pe contul său de Instagram, iar fanii au fost impresionați.

„Am împlinit 54 de ani. După 50, fiecare an vine cu o surpriză. Pielea feței începe să se lase, la fel și cea a corpului, dar viața merge mai departe. Continuăm să avem grijă d enoi, indiferent de situație. Trupul, înfățișarea, sufletul și mintea merg toate mână în mână. Nu te da bătut! Valorile tale s-ar putea să se schimbe... în bine. Dumnezeu e iubire și iubirea e Dumnezeu. Tânăr pentru totdeauna”, a scris Denise Iacobescu în dreptul imaginii pe care a publicat-o la împlinirea vârstei de 54 de ani.

Cum reușește Denise Iacobescu să fie într-o formă fizică de invidiat

Denise Iacobescu este într-o formă fizică de invidiat. Nici chipul nu-i trădează vârstă, cu toate că nu a apelat la ajutorul esteticienilor. Secretul este, conform spuselor sale, o rutină corectă simplă și corectă de skincare.

În ceea ce privește alimentația, mama Antoniei a renunțat la pâine, însă nu își refuză niciun alt aliment.

În trecut, Denise Iacobescu scria: "Cu un pic de păr alb...cu "ceva" burtică...dar sunt fericită. Prefer sa fiu o femeie frumoasă pentru vârsta mea...53 de ani...decât să încerc cu disperare să arăt de 30 de ani. Fii fericit cu tine însuți...dar nu te delăsa!", semn că se află într-un echilibru perfect în acest moment al vieții sale.

Într-un interviu pentru Click! mama Antoniei a mărturisit cum de tenul ei arată atât de bine. Denise iacobescu a declarat că încă din copilărie folosește tot felul de creme, iar în prezent nu ratează niciun moment să aibă grijă de pielea sa.

„Până acum nu am intrat în nici o clinică de chirurgie estetică. De la vârsta de 12 ani am descoperit cremele şi produsele pentru îngrijire a tenului. Folosesc creme de gălbenele care costă câţiva lei, dar şi produse de marcă. E important să te demachiezi şi să te hidratezi, deoarece, cu vârsta, tenul se usucă. Crema cu vitamina A face minuni în jurul ochilor şi, ca să evit ridurile de expresie, nu ies din casă fără ochelari de soare. Acasă am aparatura necesară: dispozitive manuale pentru curăţare, cele cu ultrasunete. Le am pe toate pentru că am fost şi cosmeticiană”, a declarat mama Antoniei.

Denise Iacobescu i-a dat naștere frumoasei Antonia pe vremea când avea 20 de ani. Tot o mamă tânără este și Antonia. La vârsta de 32 de ani, iubita lui Alex Velea are 3 copii, doi băieți și o fată care s-a transformat în o adevărată domnișoară.

Antonia este la fel d efrumoasă și de sexy ca mama ei și se fotografiază în ipostaze care mai de care mai incendiare.

