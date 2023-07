Mama Geta, destăinuiri dureroase despre familia sa. Ce regret are mama lui Culiță Sterp: „Dragoste cu forța nu se poate”

Geta, mama lui Culiță Sterp, este extrem de mândră de familia sa, dar și de nepoți, însă un gând nu-i dă pace, având legătură chiar cu tatăl copiilor ei.

„Eu nu am niciun regret în viață. În schimb, am suferit mult după tatăl copiilor, enorm. L-am cunoscut de la 17 ani și a fost marea mea dragoste. El a rămas în sufletul meu și în inima mea. Dar eu sunt genul de om care dacă a simțit că cineva nu mă iubește 100%, mă închid cumva în mine.

Geta Guțiu are patru copii , pe Ileana, Geta, Iancu și Culiță Sterp, care la rândul lor i-au dăruit și câțiva nepoți. Chiar dacă familia o împlinește și are o situație materială confortabilă, femeia simte că-i lipsește ceva, și anume regretă că fostul soț a ales să aibă altă relație.

