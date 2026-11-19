Mama lui Valerie Lungu de la Asia Express a vorbit despre divorțul de fostul soț. Cei doi au semnat actele, după ce au mai existat alte zece tentative de a se despărți. Victoria Lungu a mărturisit că a făcut sacrificii, însă că a simțit că există un moment în care trebuie să pună punct.

Mama lui Valerie Lungu de la Asia Express a trecut printr-un divorț, la 30 de ani. Victoria Lungu a mărturisit că a fost bătută de fostul soț, cel pe care l-a acuzat că a și înșelat-o. Cei doi au divorțat după alte 10 tentative de a se separa.

Mama lui Valerie Lungu de la Asia Express, declarații despre divorțul de fostul soț

Victoria Lungu a mărturisit că, inițial, fostul soț s-a comportat frumos cu familia ei, însă pe parcurs, s-a schimbat.

Mama influenceriței a povestit că ajunsese să nu mai cânte, să nu mai aibă prietene, după ce fostul soț i-ar fi spus să stea acasă și că el va întreține familia.

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Victoria Lungu a mărturisit că a existat o perioadă în care nu mai avea pe nimeni alături, în afară de fiica ei și fostul soț pe care îl acuză că a fost violent.

Cei doi au divorțat după zece tentative de a se separa

Victoria Lungu a povestit că a vrut să divorțeze de zece ori și că mereu fostul soț făcea pași către împăcare.

A11-a oară, însă, mama lui Valerie Lungu a decis să pună punct căsniciei, după ce și-a dat seama că bărbatul era îndrăgostit de altă femeie.

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