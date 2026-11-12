Valerie Lungu, mesaj inedit din partea mamei în finala Asia Express! Ce i-a spus Victoria Lungu și cum a reacționat influencerița

Asia Express, sezonul 9 a ajuns la final. După 54 de zile petrecute pe Drumul Mătăsii, o singură echipă a fost cea care a ridicat trofeul deasupra capului.
Este vorba despre Gabi Torje și Alin Alexuc, concurenții care au ajuns primii la Irina Fodor. Aceștia au dus o luptă strânsă cu Valerie Lungu și Alex Gîlcă, care au făcut, la rândul lor, senzație pe traseu.
Valerie Lungu, mesaj neașteptat din partea mamei! Ce i-a spus Victoria Lungu
În cadrul uneia dintre probe, concurenții au ajuns într-un apartament, în interiorul căruia au găsit o tabletă. După descoperirea mai multor indicii, au reușit să o deblocheze și să urmărească ce li s-a pregătit.
Valerie Lungu a primit un mesaj din partea mamei sale, Victoria Lungu. Declarația artistei era menită să îi ajute pe concurenți să descopere următorul indiciu și să meargă mai departe pe Drumul Mătăsii.
Victoria Lungu i-a transmis fiicei sale că o iubește enorm și că, indiferent de rezultat, ea este extrem de mândră de ea.
Cum a reacționat influencerița
Valerie Lungu nu s-a lăsat atinsă de emoții, ci a ales să rămână concentrată la ceea ce avea de făcut.
Concurenta și-a dat seama rapid că în spatele vorbelor mamei sale se ascunde un indiciu, însă i-a fost extrem de greu să îl descopere.
Tocmai de aceea, reacția ei a fost una total neașteptată și pentru unii oameni de neînțeles.
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