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Valerie Lungu, mesaj inedit din partea mamei în finala Asia Express! Ce i-a spus Victoria Lungu și cum a reacționat influencerița

Valerie Lungu a avut parte de o surpriză neașteptată în Marea Finală a emisiunii Asia Express. Influencerița a primit un mesaj emoționant din partea mamei sale, iar în cele ce urmează veți descoperi atât despre ce e vorba, dar și cum a reacționat concurenta.

Autor: Elena Boruz
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 08:51 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 12:49
Valerie Lungu, mesaj inedit din partea mamei în finala Asia Express! | Instagram
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Asia Express, sezonul 9 a ajuns la final. După 54 de zile petrecute pe Drumul Mătăsii, o singură echipă a fost cea care a ridicat trofeul deasupra capului.

Este vorba despre Gabi Torje și Alin Alexuc, concurenții care au ajuns primii la Irina Fodor. Aceștia au dus o luptă strânsă cu Valerie Lungu și Alex Gîlcă, care au făcut, la rândul lor, senzație pe traseu.

Valerie Lungu, mesaj neașteptat din partea mamei! Ce i-a spus Victoria Lungu

În cadrul uneia dintre probe, concurenții au ajuns într-un apartament, în interiorul căruia au găsit o tabletă. După descoperirea mai multor indicii, au reușit să o deblocheze și să urmărească ce li s-a pregătit.

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Valerie Lungu a primit un mesaj din partea mamei sale, Victoria Lungu. Declarația artistei era menită să îi ajute pe concurenți să descopere următorul indiciu și să meargă mai departe pe Drumul Mătăsii.

Victoria Lungu i-a transmis fiicei sale că o iubește enorm și că, indiferent de rezultat, ea este extrem de mândră de ea.

Cum a reacționat influencerița

Valerie Lungu nu s-a lăsat atinsă de emoții, ci a ales să rămână concentrată la ceea ce avea de făcut.

Concurenta și-a dat seama rapid că în spatele vorbelor mamei sale se ascunde un indiciu, însă i-a fost extrem de greu să îl descopere.

Tocmai de aceea, reacția ei a fost una total neașteptată și pentru unii oameni de neînțeles.

Valerie Lungu, în Asia Express
Victoria Lungu, pe apel video
Valerie Lungu și mama ei
Valerie Lungu, în Asia Express
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