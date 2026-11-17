Valerie Lungu a vorbit despre cearta cu Maurice Munteanu. Cei doi au fost protagoniștii unor momente tensionate la Asia Express. Influencerița s-a arătat deranjată de atitudinea fostului coleg de competiție.

Valerie Lungu de la Asia Express, partea ei de adevăr despre cearta cu Maurice Munteanu | Antena 1

Valerie Lungu și Maurice Munteanu au fost protagoniștii unor momente tensionate, la Asia Express. Fosta concurentă a relatat partea ei de adevăr, declarând că Maurice Munteanu s-ar fi arătat deranjat după ce i s-ar fi spus că sforăie.

Valerie Lungu de la Asia Express, partea ei de adevăr despre cearta cu Maurice Munteanu

Valerie Lungu a declarat că Maurice Munteanu s-ar fi supărat, după ce ea i-ar fi spus că sforăie, în momentul în care echipele lor au ajuns să doarmă în același loc.

Fosta concurentă spune că nu i-a făcut reproșuri, ci că doar i-a spus. Influenceriță neagă și faptul că l-ar fi bârfit.

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Cum a comentat momentul în care Maurice Munteanu a spus că nu a putut intra la baie din cauza ei

Tensiunile dintre Valerie Lungu și Maurice Munteanu s-ar fi aprins și mai mult, după ce fostul concurent i-a reproșat că nu poate intra la baie, pentru că influencerița stă în baie pentru a-și face părul bucle.

Valerie Lungu a declarat că, în aceea zi, s-a trezit cu o oră înainte să își trezească soțul și echipa formată din Maurice și Connie și că el ar putut merge la baie fără să apară neînțelegeri.

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