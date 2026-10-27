Mama lui Valerie Lungu, față în față cu Raluca Bădulescu. Ce i-a reproșat Victoria Lungu

Mama lui Valerie Lungu i-a luat apărarea fiicei sale, după cearta dintre influenceriță și Raluca Bădulescu, la Asia Express. Victoria Lungu i-a reproșat felul în care i-a vorbit lui Valerie Lungu.

În scurta perioadă în care Raluca Bădulescu a făcut parte din echipa lui Maurice Munteanu și a lui Connie Preda, a apărut un conflict între Raluca Bădulescu și Valerie Lungu. Mama influenceriței i-a reproșat vedetei felul în care i s-a adresat fiicei sale.

Mama lui Valerie Lungu, replică pentru Raluca Bădulescu

Mama lui Valerie Lungu consideră că Raluca Bădulescu s-a comportat nepotrivit cu fiica ei, mai ales atunci când i s-a adresat cu apelativul „fă”. Victoria Lungu spune că fiica ei era îndreptățită să fie deranjată de acest lucru.

Valerie Lungu și Raluca Bădulescu nu s-au rezumat doar la replici acide, ci s-au acuzat reciproc de falsitate.

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Victoria Lungu și-a învățat fiica să fie puternică

Victoria Lungu a declarat că și-a învățat fiica să fie puternică, după ce influencerița ar fi fost victima bullyingului la școală.

Mama influenceriței a mărturisit că a sfătuit-o pe fiica ei să învețe să se bazeze doar pe propriile forțe.

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