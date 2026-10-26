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Valerie Lungu, despre momentele în care l-a susținut financiar pe Alex Gîlcă: „A trebuit să mă ocup și de casă”

Valerie Lungu, dezvăluiri despre relația cu Alex Gîlcă. Iată ce spune despre perioada în care a căzut în depresie.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 26 Octombrie 2026, 09:13 | Actualizat Luni, 26 Octombrie 2026, 09:15
Valerie Lungu, despre momentele în care l-a susținut financiar pe Alex Gîlcă | Antena 1
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Valeri Lungu a relatat dificultățile cu care s-a confruntat într-una dintre cele mai grele perioade din viața sa și cum i-a afectat relația cu Alex Gîlcă.

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Ce a mărturisit influencerița despre cea mai dificilă perioadă din viața ei. Ce a descoperit despre relația cu Alex Gîlcă

Valerie Lungu a răbufnit la Asia Express - Drumul Mătăsii în timpul unei probe. Aceasta i-a cerut lui Alex Gîlcă printre lacrimi să se oprească, susținând că ea nu mai poate să mai treacă încă o dată prin tot ceea ce a trăit când acesta se recupera.

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După această relatare, Valerie a detaliat totul în mediul online. Aceasta a dezvăluit prin ce a trecut în timpul în care Alex Gîlcă suferea două operații, urmate de o recuperare grea și îndelungată. Aceasta a vorbit despre depresia în care căzuse în acel moment și dificultatea de a face față responsabilităților de zi cu zi, dar și planurilor pe care le făcuseră împreună, care la acel moment erau pe umerii ei:

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„În perioada aia, cât a stat Alex la pat și după-aia cu ambele operații, a trebuit să... cumva să mă ocup și de casă, și de el, și de... să plătim construcția casei care era foarte costisitoare, să mai și lucrez, să am grijă de el, să am grijă de absolut tot - și de chirie, că pe atunci stăteam la chirie ca să fim cât mai aproape de casă. Și sincer pentru mine a fost o perioadă foarte, foarte grea, psihic mai ales, pentru că pur și simplu nu duceam, nu făceam față, dar pot să zic aici că eu l-am ajutat pe el și pe de o parte m-a ajutat el”, a mărturisit ea.

„Nu”, se corectează influencerița. „Pe o parte l-am ajutat eu cu ce era nevoie: și chestii fizice, și morale, și spirituale, și financiare, și așa mai departe. Iar el m-a ajutat foarte mult pe partea asta morală pentru că eram foarte down, ajunsesem să am o depresie că nu le mai reușeam, pur și simplu nu mai reușeam chestiile pe care trebuia să le facem.”

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Cu toate acestea, Valerie mărturisește că perioada respectivă i-a unit și mai mult și i-a făcut să-și dea seama că sunt făcuți unul pentru celălalt: „Eu cred că anul ăsta, anul ăla când a fost atât de greu, atunci ne-am unit noi cel mai mult din punctul meu de vedere, pentru că ne-am dat seama cât de bine funcționăm împreună, peste greutăți, peste absolut tot și am stat unul lângă celălalt indiferent de ce se întâmplă cu noi.”

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Influencerița a mai menționat și faptul că, de obicei, astfel de întâmplări îi fac pe oameni să se îndepărteze și să se despartă, însă pe ei i-a apropiat și mai mult: „Eu știu de exemplu foarte mulți oameni, cupluri, care să zicem că au avut un accident de mașină sau la schi și efectiv se despărțeau, ziceau: <<A, păi eu n-am de ce să stau lângă tine, nu am de ce să fiu lângă tine. Când te faci bine, atunci.>> La noi n-a fost treaba aia absolut deloc, pentru că noi am știut din start că o să ne susținem indiferent de orice!”

valerie lungu și alex gîlcî la asia express-drumul mătăsii
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Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au căsătorit recent, iar cei doi par a fi în culmea fericirii.

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