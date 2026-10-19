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Care este motivul pentru care Raluca Bădulescu și Valerie s-au certat la Asia Express: "Noi n-am crescut în ..."

Raluca Bădulescu și Valerie Lungu s-au luat la ceartă la Asia Express, iar Maurice Munteanu a intervenit imediat. Ce s-a întâmplat, de fapt, între aceștia.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 19 Octombrie 2026, 20:41 | Actualizat Luni, 19 Octombrie 2026, 22:51
Care este motivul pentru care Raluca Bădulescu și Valerie s-au certat la Asia Express: "Noi n-am crescut în ..." | antena 1
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Tensiunile au atins un nou nivel la Asia Express, unde Raluca Bădulescu și Valerie au ajuns într-un schimb de replici acide. Discuția a pornit de la misiune și de la informațiile pe care concurenții trebuiau să le înțeleagă, însă lucrurile au degenerat rapid, iar cele două nu s-au ferit să își transmită nemulțumirile. Maurice Munteanu a intervenit și el cu o remarcă la adresa Ralucăi, observând că aceasta știe să răspundă atunci când este provocată.

Valerie și Raluca Bădulescu, replici acide în timpul competiției

În timpul discuției, una dintre replicile rostite a fost: „Putem să avem și noi plicul?”. Situația a devenit tensionată pe fondul neînțelegerilor legate de misiune și al modului în care concurenții au comunicat între ei.

Raluca Bădulescu nu a ezitat să își exprime punctul de vedere și a transmis că nu consideră că este responsabilitatea ei să le explice celorlalți ceea ce nu au înțeles. „Dacă nu înțelegeți misiunea, nu e problema mea”, a spus aceasta, pe un ton tranșant.

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Valerie a avut, la rândul său, o reacție la comportamentul Ralucăi, afirmând: „Nu mă șochează, asta face ea”. Replica a arătat că Valerie nu părea surprinsă de atitudinea colegei sale și că avea deja o părere formată despre felul în care aceasta reacționează în situații tensionate.

Schimbul de replici a continuat, iar discuția a devenit tot mai personală. Printre afirmațiile rostite s-a numărat și o referire la faptul că cele două nu au crescut în același mediu, semn că neînțelegerea depășise deja simpla problemă a misiunii.

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Maurice Munteanu a intervenit: „Ți-am zis că-i tare în clonț”

Maurice Munteanu nu a rămas indiferent la schimbul de replici și a făcut o observație despre felul în care Raluca Bădulescu știe să își susțină punctul de vedere.

„Ți-am zis că-i tare în clonț”, a spus Maurice, într-o remarcă adresată colegei sale.

Expresia a surprins stilul direct al Ralucăi, care nu s-a ferit să răspundă atunci când a simțit că este provocată. În același timp, Valerie a susținut că Raluca nu a băgat-o în seamă, ceea ce a adăugat un nou element discuției dintre cele două.

Raluca susține că și-a schimbat atitudinea

În timpul disputei, Raluca a vorbit și despre capacitatea de a-și controla reacțiile, sugerând că a învățat să își gestioneze mai bine impulsurile. „Puterea de a te conține. M-am înțelepțit”, a afirmat aceasta.

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