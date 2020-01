A murit mama cântăreței Celine Dion. ”Maman Dion” a crescut 14 copii, a avut o carieră strălucită în showbiz și a ajutat mii de copii defavorizați 

În acest weekend, Celine Dion va susține concerte în Miami și în Florida.

Therese a susţinut dintotdeauna cariera de cântăreaţă a fiicei sale, ea fiind şi cea care a scris prima melodie a fiicei sale, It Was Only A Dream, cântec care a propulsat-o pe Celine în lumina reflectoarelor. Celine este unul dintre cei 14 copii ai lui Therese şi al soţului acesteia, Adhémar. Therese s-a căsătorit cu soţul ei în 1945, iar Adhémar s-a stins în 2003.

Pe lângă cariera strălucită în showbiz, Therese a fondat şi Fundaţia Maman Dion în 2006, care a oferit suport copiilor defavorizaţi din Quebec.