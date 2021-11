Mara Bănică, problemele din timpul sarcinii. Cum se simte jurnalista în luna a șaptea: „Plâng 3-4 ore pe zi”

Mara Bănică a oferit câteva detalii despre perioada sarcinii pentru click.ro, unde a dezvăluit faptul că situația nu este una foarte bună, iar din cauza faptului că nu prea poate ieși din casă, de teamă că s-ar putea îmbolnăvi, vedeta a intrat într-o depresie prenatală, tratându-se la psiholog.

Mara Bănică, despre ultimele două luni de sarcină. Cum se simte jurnalista și ce declarații a făcut

Mara Bănică simte greutățile sarcinii. Vedea este în luna a șaptea de sarcină, dar din cauza faptului că nu prea poate ieși afară, în societate, așa cum este ea obișnuită, a dezvoltat o depresie prenatală care o face să plângă și câte 3-4 ore pe zi.

Citește și: Bat clopote de nuntă în showbiz! Mara Bănică a fost cerută în căsătorie. Jurnalista a dat toate detaliile | FOTO

Vedeta, cunoscută pentru aparițiile sale regulate la televizor, acum are de tras tare pentru sarcina pe care o poartă în pântece. Iată că, acest lucru îi afectează starea emoțională și o determină să vorbească cu un psiholog pentru a-i oferi cele mai bune sfaturi.

„Plâng trei-patru ore pe zi. Eu nu am voie să iau pastile deloc. Așa am ajuns la psiholog, fac terapie on-line! Eu eram psihic ca un tanc! Nu mă așteptam să pățesc asta, să fac depresie. Bărbată-miu e plecat din țară, iar faptul că stau închisă în casă mă omoară psihic. Astea două luni care au mai rămas trec cel mai greu. Duminică e ziua mea. Eu, în anii trecuți, dădeam petreceri cu o mie de persoane! Acum stau închisă în casă, nu mă mai deplasez decât până la magazin. Sunt vaccinată, dar îmi este frica să ies. Sunt gravidă și nu vreau să mă îmbolnăvesc. Am avut și Covid anul trecut. Nu vreau însă să risc nimic, nu mai am putere. Am 80 de kilograme și cred că o să mai iau 10 kilograme! Sunt cât un tanc!”, a declarat Mara Bănică, pentru sursa citată mai sus.

Ce spune Mara Bănică despre numele fiicei sale: „Este tot un nume rusesc”

Mara Bănică s-a gândit la un nume cu totul special pentru fetița pe care o va aduce pe lume în curând. Vedeta a mărturisit că de când era însărcinată cu băiatul, s-a gândit la acest nume de fată. Este vorba despre un nume rusesc, de care soțul nu este, totuși, prea încântat.

Citește și: Mara Bănică, pregătită să devină mamă a doua oară: „Soțul meu nu e chiar atât de încântat de numele ales de mine”. Ce a dezvăluit

”Eu m-am gândit la un nume, soțul meu nu e chiar atât de încântat de numele ales de mine. Ideea este că, atunci când eram însărcinată cu Dima, știam că este fată, și am știut că este fată până la șapte luni, și am rămas cu ideea asta, că, dacă vreodată am să am o fată, așa o să o cheme. Acum să vedem ce decide și el, pentru că e o decizie pe care o să o luăm împreună. El mi-a spus că atunci când se va naște și o va vedea, atunci va ști și ce nume i se potrivește. Numele ales de mine nu este un nume obișnuit, este tot un nume rusesc”, a declarat Mara Bănică pentru fanatik.ro.

Mara Bănică a măruturisit că nu s-a gândit să angajeze o bonă, vrând și considerând că are timp să se implice în creșterea fetiței. Totuși, dacă va simți nevoia, Mara Bănică va apela și la o bonă pe viitor. În ceea ce privește lucrurile d ecare va avea nevoie pentru fetiță, acestea sunt achiziționate.