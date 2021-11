Mara Bănică, pregătită să devină mamă a doua oară: „Soțul meu nu e chiar atât de încântat de numele ales de mine”. Ce a dezvăluit

Mara Bănică va deveni mamă pentru a doua oară și a pus la punct toate detaliile. Vedeta a vorbit recent despre numele fetiției și despre lucrurile pe care le-a pregătit pentru ea. De asemenea, Mara Bănică, în vârstă de 46 de ani, a anunțat că va naște prin cezariană.

Mara Bănică s-a gândit la un nume cu totul special pentru fetița pe care o va aduce pe lume în curând. Vedeta a mărturisit că de când era însărcinată cu băiatul, s-a gândit la acest nume de fată. Este vorba despre un nume rusesc, de care soțul nu este, totuși, prea încântat.

Ce spune Mara Bănică despre numele fiicei sale: „Este tot un nume rusesc”

”Eu m-am gândit la un nume, soțul meu nu e chiar atât de încântat de numele ales de mine. Ideea este că, atunci când eram însărcinată cu Dima, știam că este fată, și am știut că este fată până la șapte luni, și am rămas cu ideea asta, că, dacă vreodată am să am o fată, așa o să o cheme. Acum să vedem ce decide și el, pentru că e o decizie pe care o să o luăm împreună. El mi-a spus că atunci când se va naște și o va vedea, atunci va ști și ce nume i se potrivește. Numele ales de mine nu este un nume obișnuit, este tot un nume rusesc”, a declarat Mara Bănică pentru fanatik.ro.

Mara Bănică a măruturisit că nu s-a gândit să angajeze o bonă, vrând și considerând că are timp să se implice în creșterea fetiței. Totuși, dacă va simți nevoia, Mara Bănică va apela și la o bonă pe viitor. În ceea ce privește lucrurile d ecare va avea nevoie pentru fetiță, acestea sunt achiziționate.

Ce spune Mara Bănică despre ultimele pregătiri, înainte de a naște o fetiță

”Am luat absolut tot ce ține de copil. Mi s-a întâmplat o nebunie, am luat legătura cu o tipă care mă cunoaște de când eram însărcinată cu Dima…numai că soțul meu nu m-a lăsat să le deschid. Mi-a spus să le deschid abia înainte de naștere, că n-are niciun rost să întind pătuțul acum, să întind comoda, să desfac. Așadar și prin urmare sunt înconjurată de cutii, dar i-am comandat până și cerceii, acum nu-mi rămâne altceva de făcut decât să aștept să vină.

Mara Bănică va naște prin cezariană.

„Voi naște prin cezariană, că am indicație, în primul rând e vârsta, în al doilea rând, eu am avut o fractură de șold, sunt destul de avariată. Am avut accidentul acela de mașină și pe burtă am șapte operații și nu aș risca”, a spus vedeta.

Mara Bănică a vorbit și despre noua casă în care se va muta cât se poate de curând:

„Primul lucru pe care l-am făcut atunci când am aflat că sunt însărcinată a fost să schimbăm casa. Ne-am luat un teren și ne-am apucat de construcție, ca să ne mutăm cât mai repede anul viitor. Atunci am să decid dacă o să iau pe cineva sau nu. Eu aș lua la copil o guvernantă, care era ca un profesor pentru copil, îl învăța limbi străine, maniere.”

Mara Bănică a publicat o singură poză cu burtica de gravidă, în luna a șasea de sarcină.