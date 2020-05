Margherita de la Clejani, primele declarații după ce a fost prinsă sub influența unor substanțe interzise la volan: ”Mă uitam în oglindă și îmi făceam buzele”

În urmă cu puțin timp, Margherita de la Clejani a ieșit împreună cu tatăl ei de la Biroul Poliției Rutiere din Capitală. Aceasta a făcut declarații în direct la România TV. Vedeta neagă că ar fi consumat alcool sau substanțe psihoactive.

Margherita de la Clejani, accident rutier! Artista a fost depistată pozitiv pentru droguri

”Toate bune și frumoase. Nu înțeleg despre ce teste vorbim. Nu s-au făcut teste. Ce teste. Alcool nu există, droguri nu există. Aveți dovada dumneavoastră? S-a întâmplat să ne tamponăm pentru că eu mă uitam în oglindă și îmi făceam buzele. Nu s-a întocmit niciun dosar penal că nu am de ce să mint, de ce să pățesc asta. Am condus perfect. Am accidentat pur și simplu o mașină. Veneam de la o petrecere”, a declarat Margherita de la Clejani.

