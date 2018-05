Margherita vorbeşte pentru prima dată despre bărbatul din viaţa ei: "Tata va fi un socru fericit!"

Margherita de la Clejani a vorbit pentru prima dată în platoul lui Morar, la "Răi da' buni" de la Antena Stars, despre bărbatul din viaţa ei!

"Vorbesc cu universul să am parte şi eu de dragoste unică şi infinită. Vorbeam zilele trecute cu tata de căsătorie şi a spus că va fi un socru fericit. Am 25 de ani şi toţi din familia mea s-ar bucura să mă mărit. Eram la o terasă, m-am urcat într-o maşină, nu mai ştiu unde trebuia să merg, băiatul era un prieten de al meu. Eu pun poze cu prietenii pe Instagram. El este un prieten de al meu. Fac ceea ce îmi place, am doi părinţi care mă sprijină în ceea ce fac. Dacă familia îmi spune că un bărbat e ceea ce trebuie, sau nu e ceea ce trebuie ... eu ţin cont de părerea părinţilor mei. Bărbaţii trebuie să aibă coloană vertebrală. Mie nu îmi place să fiu singură, mi-e frică de singurătate, îmi doresc să cred că o să fiu fericită." a spus Margherita de la Clejani.