Maria Constantin, prima imaginie cu noul bust. Interpreta a confirmat faptul că a apelat la intervenția chirurgicală

Maria Constantin este una dintre cele mai frumoase și apreciate cântărețe de muzică populară. Aceasta se mândrește cu o carieră de succes, dar și cu un trup de invidiat, care pune pe jar publicul masculin.

Interpreta este posesoarea celor mai frumoase forme, însă acest lucru nu a fost suficient pentru ea, lucru care a făcut-o să apeleze la un implant mar, iar rezultatul este unul de-a dreptul senzațional.

Maria Constantin, prima imaginie cu noul bust

De curând, artista și-a anunțat prietenii virtuali că este pregătită pentru o schimbare în viața ei, iar această schimbare a venit mai rapid decât de așteptau. Maria Constantin a publicat o imagine incendiară care îi scoate în evidență implantul mamar.

Vedeta a ales să poarte un top cu decolteu amplu ce i-a pus într-o lumină bună superbele trăsături ale feței, dar și bustul generos. Intervenția chirurgicală nu a putut trece neobservată de către cei 92 mii de urmăritori de pe Instagram.

Postarea a strâns imediat mai bine de 1.000 de aprecieri și o mulțime de reacții pozitive din partea celor care o îndrăgesc.

"Zeiță cu voce de înger!!💞" sau "Ce frumoasă esti și ce bust superb ai!", au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care i-au observat implantul mamar și au ținut să o complimenteze pentru modul în care arată.

Ce spune Maria Constantin despre intervenția chirurgicală la care a apelat

Interpreta de muzică populară a vorbit despre implantul mamar în cadrul emisiunii Xtra Night Show.

"Era un complex al meu. Eu îmi doream foarte mult o ridicare, dar medicul mi-a zis că nu se poate doar ridicare, pentru că nu o să se mai vadă bustul aproape deloc. Am zis ok, hai să merg pe mâna ta, îmi este și prieten de mai mulți ani. Dacă nu îmi era prieten, nu cred că aveam încredere să fac lucrul acesta, nu sunt genul care să apeleze la operații. Aveam un complex de acum 11 ani, nu puteam purta rochii fărăr sutien, se vedea inestetic.

Am ales să fac în perioada asta pentru că, dacă tot nu sunt spectacole, am avut timp să mă recuperez. M-am recuperat rapid, nu am avut dureri, doar în prima zi, o presiune pe piept. A fost o operație complicată, dar nu am avut dureri după. Nu am avut probleme, că am și respectat strict toate indicațiile medicului. Nu am voie 6 luni sală, nu am voie să ridic greutăți, nu am avut voie să fumez.", a spus Maria Constantin la Xtra Night Show.

Artista a fost extrem de încântată de rezultatul final și nu exclude ideea de a apela și la alte intervenții chirurgicale în viitor, însă la unele nu foarte dificile, posibil la nivelul feței.