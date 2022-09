Maria Roman a răspuns la întrebarea dacă se va căsători cu bărbatul alături de care are acum o relație. Toți au așteptat vestea

Toată lumea știe că Maria Roman a trecut printre o relație care s-a soldat cu divorțul. Ea a format un cuplu cu Liviu Olteanu în cadrul show-ului matrimonial Mireasa, cei doi au fost declarați marii câștigători, însă la scurt timp după ce au părăsit casa, neînțelegerile și-au făcut loc între cei doi și au luat decizia de a divorța.

Acum, Maria Roman și-a refăcut viața și trăiește o frumoasă poveste de iubire cu un bărbat pe care a declarat că îl știe de foarte mult timp și că a făcut parte din grupul tău de prieteni. Dacă despre Maria știim că trăiește în liniște și dragoste acum, despre Liviu însă nu avem nici o informație

Maria Roman a răspuns curiozităților venite din partea susținătorilor și a pus punctul pe i atunci când a fost întrebată dacă are de gând să se căsătorească.

Ce spune Maria despre posbilitatea de a se recăsători

După o perioadă de absență pe rețelele de socializare, Maria Roman a revenit și a vorbit cu susținătorii săi despre viața sa. Aceștia au cerut mai multe detalii legate de relația pe care o are.

“Bună, bună! Așa cum am promis o să vă răspund la întrebări sunt foarte multe întrebări legate de relația mea, așa că o să răspund! Legat de căsătorie, dacă vreau să mă căsătoresc… Este un subiect mai sensibil și nu pot să mă gândesc la acest lucru momentan. Trebuie să treacă timp, însă important e că ne înțelegem foarte bine, adică până acum nu am avut nicio relație în care să mă înțeleg atât de bine cu omul de lângă mine. Surprinzător! Iar cu căsătoria lăsăm timpul să treacă. Nu mă grăbesc. Vă pup!”, a spus Maria pe Instagram.

Citește și: Replica Mariei Roman după interviul lui Liviu Olteanu la Mireasa: Confesiuni. Ce mesaj cu subînțeles a postat pe internet

“Nu mai știu nici eu cum ne-am întâlnit. Au trecut câțiva ani de atunci, cinci, șase ani, dacă nu mă înșel. Noi am fost prieteni, el fiind prieten cu fratele meu, deci ne cunoșteam de ceva timp, însă niciodată nu am avut genul de comunicare mai diferită sau să vorbim la telefon etc. Cert este că după sărbătorile Pascale s-a întâmplat ceva sau ne-am privit cu alți ochi, am putea spune și de atunci oarecum formăm un cuplu oficial”, a spus Maria Roman.

Maria Roman și Liviu Olteanu, câștigătorii sezonului 3 al competiției Mireasa, au depus actele de divorţ pe 18 noiembrie 2021. Cei doi s-au despărțit și au avut o relație tumultoasă, spune Maria.

“S-a întâmplat că s-a terminat. A fost bine în august, ce-i drept, chiar a fost. Cu vacanța nu a mai fost. Am fost puțin în vacanță, în august, și acolo a început să scârțâie. Noi ne certam des și în casă și aceeași placă stricată. Era o luptă de a demonstra care este mai important, dar nu din partea mea, din partea lui. Era un fel de manipulare. Și mi se părea că are mereu frustrări”, spune Maria, în emisiunea de la Antena Stars.

“Eu l-am iubit din tot sufletul, dar nu știu dacă a fost asta și din partea lui. Nu știu dacă s-a prefăcut dar nu cred că era iubirea aia reală de care el vorbea. Spunea mereu cuvinte super mari.

Maria și-a dat seama că ceva nu merge abia când a ieșit din casa Mireasa: “Afară, când fapele vorbeau și promisiunile spuse”.

Citește și: Mireasa sezon 3. Maria Roman vorbește despre motivul real al divorțului de Liviu Olteanu. Ce a dus la despărțire

Lupta pentru amuletă a adus noi provocări pentru Chefi ▶ Noul episod Chefi la cuțite e disponibil în AntenaPLAY