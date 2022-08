Replica Mariei Roman după interviul lui Liviu Olteanu la Mireasa: Confesiuni. Ce mesaj cu subînțeles a postat pe internet

În cadrul interviului, pe care îl găsiți AICI, Liviu Olteanu a povestit cum a fost atras de Maria. Deși Iza a fost prima sa opțiune, caracterul Mariei l-a atras ca un magnet și așa a început povestea lor de dragoste.

După câteva luni de relație, cei doi s-au căsătorit în casa Mireasa și au plecat împreună. La Maramureș, mama Mariei nu l-ar fi primit chiar cu brațele deschise. Curând, tinerii aveau să realizeze că nu se potrivesc.

În ciuda divorțului dureros, Liviu are doar cuvinte frumoase la adresa fostei sale soții.

”Sincer, am căutat o conversație. Chiar am căutat să o întorc puțin. Am întrebat-o dacă e ok, dacă semnez, e ok ce facem?!. Mi-a răspuns: ”categoric că da, e ok”. Am încercat să vorbesc cu ea, să văd dacă se mai poate ceva schimba, orice, să văd ce își dorește cu adevărat”, a mai adăugat fostul soț al Mariei.

El a spus că la ultima lor apariție televizată încă o mai iubea pe Maria. ”La momentul acela cred că exista iubire. Pentru mine rămâne o fată specială, mereu va fi o fată specială. Nu știu dacă mai există iubire, dar o voi aprecia mereu”, a mai afirmat Liviu Olteanu.

Replica Mariei după interviul lui Liviu la Mireasa: Confesiuni

După ce a fost lansat interviul lui Liviu, pe contul de Tiktok al Mariei a apărut un videoclip. Versurile au atras imediat atenția.

”Am tras cu tine de la început, nu mi-a păsat ce ai avut sau n-ai avut

Am avut răbdare așa cum mi-ai cerut, în iubirea noastră mereu am crezut”, suna melodia.

”Cred că e răspunsul la vorbele frumoase ce le-ai auzit de la Liviu la Confesiuni.”, a scris cineva în comentarii. Maria a răspuns la acest comentariu cu încă o melodie: ”O să înțelegi cândva, dar voi fi prea departe/ De tot ce am trăit noi, nu o să mai ai parte”. Aceasta a și notat: ”Am devenit atât de rece precum un cub de gheață”.