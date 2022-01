Marian Godină va fi tată. Cum arată Georgiana, soția polițistului care a cucerit internetul

Polițistul care a cucerit internetul și-a anunțat fanii de pe rețelele de socializare că va deveni tatăl unei fetițe. Acesta trăiește o frumoasă poveste de iubire cu Georgiana, o brunetă superbă mai tânără cu 7 ani decât el.

Cum arată soția lui marian Godină și ce mesaj a transmis polișistul

Femeia care a reușit să îl cucerească pe Marian Godină îl va face și tăticul unei prințese, iar polițistul nu și-a mai încăput de bucurie și a ținut neapărat să împartă vestea cea mare cu internauții.

Contul agentului are 572.000 de urmăritori și multe dintre postările acestuia devin virale, ca cea în care a anunțat că urmează să fie tată: “Pentru că suntem prea mulți băieți pe metrul pătrat în ogradă, am vorbit cu barza să ne aducă anul ăsta o fetiță. Pentru că barza nu ne-a răspuns, am vorbit cu bărzoiul și a rezolvat el”, a scris el.

Marian Godină a cunoscut succesul datorită umorului său și activități de pe rețelele sociale, motiv pentru care are o mulțime de urmăritori. Printre postările sale de pe Facebook și Instagram se numără și cele cu frumoasa lui soție, Georgiana.

La cei 27 de ani, soția celebrului polițist face senzație cu superbele trăsături ale feței și cu fizicul de invidiat. Deși publică des imagini cu animalele sale de companie, un uriaș ciobănesc, și două lame adorabile, Pablo și Pedro, postările cu soția sa sunt cele mai apreciate de fani.

Marian Godină, polițist celebru pe rețelele de socializare

Marian Godină s-a născut pe data de 7 septembrie 1986 în Brașov. Acesta a devenit ușor un adevărat influencer datorită talentului său de scriitor și umorului aparte.

Cariera de polițist și-a început-o pe 20 decembrie 2006, atunci când a decis să se angajeze în Poliţia Română. Bărbatul a dezvăluit despre el că este foarte pasionat de meseria sa, însă mama lui nu s-a obișnuit cu acest lucru: "Sunt polițist de 10 ani. Numai mama nu s-a obișnuit cu asta, iar atunci când mă sună și îi zic că nu pot vorbi, că-s la poliție, mă întreabă ce-am făcut.", conform viva.ro.

