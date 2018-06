Mariana Moculescu, terorizată de iubitul italian! "Pot fi omorâtă în orice secundă. De patru ori m-a strâns de gât!"

Mariana, fosta soţie a compozitorului Horia Moculescu, e terorizată de iubitul italian! Femeia trăiește cu spaima că în orice clipă acesta ar putea atenta chiar la viața ei.

Mariana Moculescu a intrat în legătură directă la emisiunea "Agenția VIP" de la Antena Stars, unde a povestit coșmarul prin care trece.

"Sunt în Italia şi am probleme. Am avut o relaţie, dar s-a terminat. Vreau să ies din Italia cât mai curând. Au fost nişte acte foarte grave, a dat în mine, m-a strâns de gât de 4 ori, m-a ameninţat cu moartea cu mafioţii lui. Eu am retras plângerea respectivă, dar procurorul italian a dat începerea urmăririi penale, iar el mi-a spart telefonul şi după am fost nevoită să spun adevărul", a spus Mariana Moculescu.

"Sunt într-o situaţie foarte gravă în Italia acum! Sunt urmărită permanent, m-am retras la prietena mea undeva la munte unde sunt doar 1.000 de locuitori. Trebuie să stau foarte atentă, nu am paşaport, mi s-a furat cartea de identitate română", a mai mărturisit Mariana Moculescu