FOTO! O mai ții minte pe Mariana Moculescu? Ce s-a ales de ea și cum a ajuns să arate, după ce a plecat din țară

Mariana Moculescu a plecat din România, după ce vreme de câteva luni a ținut paginile primelor ziare mondene cu scandalul în care a fost implicată după ce și-a părăsit soțul, pe cunoscutul compozitor Horia Moculescu.

Intrată într-un con de umbră, Mariana Moculescu pare să-și fi refăcut viața în Italia și spune că nu ar refuza o posibilă nouă căsnicie.

”El acum un an i-a spus Nidiei că vrea să se căsătorească cu mine, însă aşteaptă să se termine procesul cu soţia lui. Ar vrea să facă o nuntă frumoasă, are şi potenţial financiar, are o casă cu piscină şi ar vrea să o facă acolo”, a declarat femeia, care spune că nu va renunța la numele compozitorului, chiar dacă se va căsători, notează fanatik.ro.

