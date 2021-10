Mariana Pfeiffer o contrazice pe Anamaria Prodan. Cum ar fi început relația impresarei cu Laurențiu Reghecampf

Declarațiile Marianei vin după ce Anamaria Prodan a spus că l-a reîntâlnit pe Laurențiu Reghecampf într-un moment în care mariajul lui cu mama lui Luca nu mai funcționa.

Potrivit impresarei, cei doi locuiam separat de doi ani și că, înainte să înceapă o relație cu Reghecampf, a stat la aceeași masă cu perechea destrămată și i-a întrebat dacă căsnicia lor mai are vreo șansă.

Mariana Pfeiffer o acuză pe Anamaria Prodan că minte

Abia apoi a început povestea de dragoste dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, după spusele impresarei. Însă Mariana Pfeiffer o contrazice pe fiica Ionelei Prodan.

„Este o minciună faptul că eu, Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan am stat la masă și am discutat! La fel cum, de altfel, este o minciună și faptul că eu și Laurențiu eram despărțiți de doi ani când ei doi s-au întâlnit pentru prima dată. Anamaria Prodan a avut o relație pasageră cu Laurențiu încă de la începutul căsniciei mele, la aproape doi-trei ani după ce ne-am căsătorit. Minte că l-ar fi cunoscut înainte ca eu să mă căsătoresc cu el!

Citește și: Cum s-ar împărți imperiul Prodan-Reghecampf și cine ar primi custodia lui Bebeto. Anamaria și Laurențiu divorțează în SUA

Adevărul este că Laurențiu și Anamaria Prodan s-au cunoscut în perioada în care el era în lotul național de tineret, iar prima dată când s-a culcat cu el a fost pe vremea când el era într-un cantonament cu naționala de juniori, cazat la Hotelul Internațional, prin 1998, pe vremea când echipa era antrenată de Victor Pițurcă”, a declarat Mariana Pfeiffer pentru Cancan.

Ce avere ar avea Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan a afirmat că toate posesiunile sale sunt moștenire de la Ionela Prodan, mama ei. De asemenea, ea a mai adăugat că a făcut bani și din fotbal, însă cea mai mare parte a averei este de la părintele său.

”Eu fac parte din ăia din Forbes care nu îşi doresc să apară [...] Eu am bani, am avere. Îţi dai seama că ştiu câţi bani am, că îi socotesc. Dacă acum aş renunţa la meseria mea, aş trăi pentru încă 20 de vieţi.

Citește și: Ce relație are, de fapt, Dan Alexa cu Anamaria Prodan. Antrenorul a vorbit deschis despre cum se înțeleg

Suntem acolo, undeva între 50 şi 100 de milioane. Eu, fără banii lui Reghecampf şi banii de la mama, eu singură aş putea trăi din 10 milioane de euro”, spunea Anamaria Prodan, într-un interviu mai vechi.

Sezoanele 1, 2 și 3 din Asia Express sunt acum exclusiv pe AntenaPLAY. Vezi și episoadele full din noul sezon Asia Express