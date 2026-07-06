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Marina Luca a început stagiul la Retroscena, restaurantul cu o stea Michelin al lui Chef Richard Abou Zaki

Experiență cu totul specială pentru Marina Luca după câștigarea sezonului 17 Chefi la cuțite: premiul cel mare i-a adus, conform tradiției deja consacrate, pe lângă suma de 30.000 de euro, stagiul la Retroscena, restaurantul cu o stea Michelin al lui Chef Richard Abou Zaki.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Iulie 2026, 14:34 | Actualizat Luni, 06 Iulie 2026, 14:39
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Câștigătoarea sezonului 17 Chefi la cuțite, Marina Luca a început stagiul la Retroscena, restaurantul cu o stea Michelin al lui Chef Richard Abou Zaki | Antena 1
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Astfel, Marina a călătorit până la Porto San Giorgio pentru a descoperi universul gastronomic ce poartă amprenta personalității lui Chef Richard, o oportunitate extrem de valoroasă ce aduce inspirație, deschide noi drumuri și îmbogățește CV-ul fiecărui câștigător Chefi la cuțite pregătit pentru următoarea etapă în cariera sa gastronomică.

Câștigătoarea sezonului 17 Chefi la cuțite, Marina Luca a început stagiul la Retroscena

Câștigătoarea sezonului 17 Chefi la cuțite a început stagiul care îi va dezvălui, pe parcursul a patru săptămâni, viziunea culinară a lui Chef Richard, dar și detalii ale creării unora dintre farfuriile cu care juratul a obținut pentru Retroscena steaua Michelin.

„Un nou câștigător Chefi la cuțite calcă pragul restaurantului Retroscena, iar pentru mine este o mare bucurie că am creat deja această tradiție care acum este parte integrantă din suflul nou adus de acest show culinar. Simt că particip, cărămidă cu cărămidă, la construirea acestei imagini de viitor pentru tinerii care vin la Chefi la cuțite și vor să urmeze o carieră solidă în domeniu. O felicit încă o dată pe Marina pentru pasiunea și ambiția care au adus-o până aici. Îmi plac curiozitatea cu care a intrat în bucătăria Retroscena și atenția cu care urmărește fiecare detaliu. Acum începe o nouă etapă, cu determinare și dorința de a crește mereu”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

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Marina Luca si Chef Richard Abou Zaki

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