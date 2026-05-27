Mesajul transmis Marina Luca, imediat după ce a câștigat Chefi la cuțite! Ce i-a zis Chef Richard, când s-a apropiat de ea

Descoperă ce mesaj a transmis Marina Luca, imediat după ce a câștigat trofeul Chefi la cuțite din sezonul 17. Află ce i-a zis Chef Richard, când s-a apropiat de ea.

Finala Chefi la cuțite sezonul 17 a fost un adevărat spectacol de savoare și situații neașteptate, în care emoțiile au atins cote maxime. Vladimir Popa, Ștefan Turian, Alexandru Dodoaia și Marina Luca au fost cei patru finaliști care s-au întrecut pentru marele trofeu în valoare de 30.000 de euro și au gătit alături de echipele lor adevărate minunății culinare.

Marți, pe 26 mai 2026, a avut loc marea finală a sezonului 17 Chefi la cuțite. Vladimir Popa, Ștefan Turian, Alexandru Dodoaia și Marina Luca și-au ales echipele și au pregătit meniuri spectaculoase. La final, doar cel mai bun dintre cei buni a putut primi trofeul, iar victoria a aparținut Marinei Luca din echipa lui Chef Alexandru Sautner.

Deși este patiser, aceasta a reușit să impresioneze prin talentul și priceperea de care a dat dovadă la numeroase probe de echipă, dar și la confruntările individuale.

Bucuria a fost mare nu doar pentru concurentă, ci și pentru mentorul ei:

„Sunt foarte fericit! Am câștigat cu un patiser. Dar ce patiser...Am crezut în ea, am reușit să o motivez și să îi transmis această încredere a mea în ea și mi-a demonstrat astăzi că a fost cea mai bună”, a fost reacția lui Chef Alexandru Sautner, la scurt timp după ce a câștigat sezonul 17 Chefi la cuțite.

Iată mai jos ce mesaj a transmis Marina Luca, imediat după ce a câștigat Chefi la cuțite sezonul 17:

„Nu-mi vine a crede, deci efectiv nu îmi vine a crede! Nu realizez, nici nu știu ce să fac! Nu știu să mă bucur! Nu îmi vine a crede, în sufletul meu! Plâng de fericire și plâng de faptul că am putut să câștig și mă bucur foarte mult că nu am renunțat la început. Suportul moral pe care l-am obținut și l-am avut pe tot parcursul acestei competiții de la familia mea, de la prietenii mei. Sunt înconjurată efectiv de oameni minunați! Cred că mama mea e mândră și sper că am inspirat foarte mulți oameni și vreau să mulțumesc Andreei, lui Salvatore și lui Rareș că au dat maxim! Vă mulțumesc din suflet!”, a fost mesajul transmis de Marina Luca, imediat după ce a câștigat trofeul Chefi la cuțite, sezonul 17.

„Ai meritat această victorie și perseveranța ta, determianrea ta o să te ducă departe”, i-a zis Chef Richard Abou Zaki, atunci când s-a apropiat de ea ca să o felicite.

„Abia aștept să fac stagiul la Chef Richard pentru că îmi e tare dor de stele Michelin și de presiunea aia. Abia aștept!”, a mai completat fericita câștigătoare Chefi la cuțite sezonul 17.