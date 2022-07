Marina Voica, pensia pe care o primește de la statul român. Suma nu este deloc una mare. Din ce mai încasează artista bani

Marina Voica a vorbit deschis despre viața și cariera ei. Cântăreața a povestit faptul că ea se simte fericită pentru că a putut face din pasiunea ei o carieră și că acest lucru i-a adus multe beneficii.

Marina Voica, despre pensia pe care o încasează de la statul român. De unde mai primește ea bani

Iată ce declarații a făcut cântăreața despre resursele sale financiare:

‘’Nu mă plâng nici din punct de vedere material, chiar dacă nu am pensie de la stat. Am fost artist liber profesionist. Mă mulțumesc cu pensia de urmaș (după moartea soțului său). Și, mulțumită Ministerului Culturii, primesc o indemnizație de meri. Datorită valorii recunoscute de public a muncii mele și a vechimii în activitatea artistică. Nu am probleme cu partea materială. Nu am regrete, iar cea mai mare împlinire a vieții mele este că trăiesc, că mă bucur de lumea noastră.

Am dus o viață cu bucurii, cu necazuri, ducem o luptă permanent, ne facem că nu observăm ceea ce ar putea să fie rău, suferim dar mergem înainte că așa merge viața. În viață trebuie să te lupți cu nedreptatea. Nu-i așa? Este cel mai mare dușman al omului. Fiecare om are câte o nedreptate pe care trebuie să o îndure. Eu îmi fac dreptatea mea, cred că este cel mai pozitiv lucru pentru care sunt iubită, pentru energie...Nu optimism, că eu nu sunt optimistă. Eu sunt poate realistă și încerc să văd lucrurile așa cum sunt’’, a declarat Marina Voica, potrivit spynews.ro.

Citește și: Cum se simte Marina Voica după ce a fost operată la inimă. Primele declarații ale artistei în vârstă de 84 de ani

Marina Voica, despre operația suferită la inimă

Artista a dezvăluit mai multe detalii privitoare la operație. Potrivit declarațiilor făcute de ea, pe patul de spital, sub mâinile doctorului, aceasta ar fi stat în jur de 3 ore.

Citește și: Marina Voica, după ce a prins un război. De ce se teme de conflictul armat actual

„Operația nu a durat mult, fiindcă doctorul se grăbea să mai curețe și partea dreaptă a inimii, trebuia să lucreze foarte repede, am auzit că numai 3 ore… Acasă stau singură, eu fac totul cu grijă. Cred că la mine e mai curat acum, decât când eram sănătoasă.

Eu trebuie să mă mișc și sunt obligată să mă mișc după operație, nu trebuie să stau. Eu mă simt mai bine când mă mișc. Trebuie să ai foarte multă voință. Grădina mea este superbă! Am putere să am grijă și de una și de alta. Încă nu mi-a revenit pofta de mâncare, am slăbit foarte mult.

Mașinuța mea mă așteaptă, am pornit-o la prima cheie, încă pot să conduc, sunt aptă, doctorul mi-a dat voie, dar parcă nu îmi vine”, i-a mai povestit Marina Voica.

One The Woman e serialul coreean pe care vrei să îl vezi în AntenaPLAY ▶ Dă PLAY și descoperă primul episod