Din ce trăiește Marina Voica și cum se descurcă cu banii la vârsta de 86 de ani. Cântăreața nu primește pensie de la stat

Marina Voica duce o viață destul de grea din cauza banilor, însă nu se plânge. Aceasta nu primește pensie de la stat, însă încearcă să trăiască din ceea ce suma pe care o încasază ca indemnizație de merit.

Marina Voica a vorbit despre încasările ei lunare. Deși nu primește pensie de la statul român, aceasta câștigă o indemnizație de merit, de la Ministerul Culturii.

Marina Voica, despre cum se descurcă cu banii, deși nu primește pensie. Ce a transmis

Marina Voica a dezvăluit faptul că este foarte fericită, însă nu câștigă pensie de la stat. Cu ajutorul de indemnizație de merit de la Ministerul Culturii, artista poate duce un trai decent.

„Sunt bine, fericită și o duc bine, vă mulțumesc! Nu mă plâng nici din punct de vedere material, chiar dacă nu am pensie de la stat, am fost artist liber profesionist. Mă mulțumesc cu pensia de urmaș și, mulțumită Ministerului Culturii, primesc o indemnizație de merit, datorită valorii recunoscute de public a muncii mele și a vechimii în activitatea artistică. Nu am probleme cu partea materială”, a declarat Marina Voica, conform libertatea.ro.

„Ce bucurie mai mare este ca cea pe care o trăiesc de ziua mea? Nu dau petreceri, dar mă sună toată lumea, prieteni din România și străinătate, unii care nu mă cunosc și fac rost numărul meu de telefon, vecinii vin la poarta casei mele cu flori. Ai zice că și lumea de pe Litoral știe de aniversarea mea! La fiecare pas oamenii îmi arată că mă iubesc. Nu se mai cer autografe, pozele cu telefoanele au luat locul autografelor, e o metodă nouă, dar m-am obișnuit”, adaugă ea.

Marina Voica, despre operația suferită la inimă

Artista a dezvăluit mai multe detalii privitoare la operație. Potrivit declarațiilor făcute de ea, pe patul de spital, sub mâinile doctorului, aceasta ar fi stat în jur de 3 ore.

„Operația nu a durat mult, fiindcă doctorul se grăbea să mai curețe și partea dreaptă a inimii, trebuia să lucreze foarte repede, am auzit că numai 3 ore… Acasă stau singură, eu fac totul cu grijă. Cred că la mine e mai curat acum, decât când eram sănătoasă.

Eu trebuie să mă mișc și sunt obligată să mă mișc după operație, nu trebuie să stau. Eu mă simt mai bine când mă mișc. Trebuie să ai foarte multă voință. Grădina mea este superbă! Am putere să am grijă și de una și de alta. Încă nu mi-a revenit pofta de mâncare, am slăbit foarte mult.

Mașinuța mea mă așteaptă, am pornit-o la prima cheie, încă pot să conduc, sunt aptă, doctorul mi-a dat voie, dar parcă nu îmi vine”, i-a mai povestit Marina Voica.