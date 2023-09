Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman, primele declarații despre noua iubită mai în vârstă. De ce a blocat-o pe Oana peste tot

Marius Elisei a fost prezent în platoul XNS de la Antena Stars și a vorbit despre noua lui iubită, dar și despre separarea completă de Oana Roman. Iată ce declarații a făcut în emisiunea lui Dan Capatos.

Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman a făcut o serie de declarații la tv, unde a explicat faptul că el și noua lui iubită au o relație foarte frumosă.

Marius Elisei, despre noua lui iubită și despre faptul că a blocat-o pe Oana Roman peste tot

Marius Elisei a explicat faptul că el și noua lui iubită se cunoșteau de foarte mulți ani, însă în tot acest timp ei nu au interacționat.

''Cu ea n-am vorbit niciodată, dar s-a nimerit în 2003 să o văd în preajma unui job. N-am vorbit deloc pana acum. Ne-am întâlnit într-un grup la o petrecere, am vorbit și asta a fost tot. Suntem împreună de pe 6 septembrie.

În astea 3 săptămâni s-au întâmplat atâtea lucruri. Oana nu știe de la mine, stie de la Isabela. Ea este foarte calma și iubește copiii. Ea lucrează în cadru medical.'', a declarat Marius Elisei, în excusivitate la Xtra Night Show.

Iată ce a spus despre Oana Roman:

„Oana e blocată peste tot, numai pe mail nu. Comunicăm prin Izabela. Nu vorbim. Nu aș vrea să vorbesc”, spune Marius.

Ce spune Marius Elisei despre noua iubită și ce fel de relație au cei doi:

''Atât eu cât și am avut o viață tumultoasă. O protejez. Ea are 40 de ani, eu am 30. Nu, nu a mai fost căsătorită. Căsătoria este doar un act, însă nu se știe niciodată. Ce câștigi sau ce pierzi pe chestia asta? Caracterul contează cel mai mult, fizicul poți să-l schimbi.'', a mărturisit Marius Elisei, în excusivitate la Xtra Night Show.

Oana Roman, prima reacție cu privire la relația pe care o are Marius Elisei cu noua lui iubită. Ce a ținut să spună

Oana Roman a fost întrebată în mediul online despre opinia pe care o are cu privire la noua relație a lui Marius Elisei, fostul ei soț și tatăl copilului ei.

„Eu mă bucur foarte mult, sincer și din suflet, că el este în regulă, că are o nouă relație și că lucrurile, în sfârșit, se pot liniști între noi. Dar, evident că presa speculează foarte mult și el a dat o declarație în care a spus că nu mai vrea să audă despre mine, nu mai vrea să vorbească despre mine, că are o nouă relație și este foarte fericit, lucru care pe mine mă bucură, pentru eu pentru asta m-am rugat, ca el să își găsească o nouă relație ca să ne putem liniști (…)', a declarat Oana Roman, pe Instagram, potrivit viva.ro.