Martina Navratilova a fost diagnosticată cu cancer la gât și la sân. Ce a declarat despre drama prin care trece

Martina Navratilova a fost diagnosticată cu cancer la gât și la sân în stadiul incipient, potrivit CNN. Marea jucătoare de tenis a mai urmat un tratament pentru cancer la sân, în anul 2010, aflat tot în stadiul incipient, potrivit The Guardian, citat de Digi24.

„Această dublă lovitură este serioasă, dar încă rezolvabilă.", a spus femeia în vârstă de 66 de ani într-o declarație pe site-ul Asociației feminine de tenis (WTA), citată de sursele menționate mai sus.

„Sper să am un rezultat favorabil. Va durea o vreme, dar voi lupta cu tot ce am mai bun.", a adăugat fostul numărul 1 mondial din tenisul feminin.

Martina Navratilova, care a câștigat 59 de titluri de Grand Slam în cariera sa, nu va merge, luna aceasta, la Australian Open. Totuși, cel mai recent prognostic ar fi unul optimist, jucătoarea începând tratamentul de luna aceasta, potrivit declarației impresarului său, Mary Greenham.

„Martina Navratilova a fost diagnosticată cu cancer la gât în stadiul I.”, se arată în declarație. „Își va începe tratamentul luna aceasta.”

Mary Greenham a declarat că legenda tenisului feminin a descoperit un ganglion limfatic mărit la gât în timpul finalei WTA de la Fort Worth, Texas, care a avut loc între 31 octombrie și 7 noiembrie, potrivit aceleași surse citate mai sus.

La acea vreme, i s-a făcut o biopsie, iar, ulterior, a fost diagnosticată cu cancer la gât în stadiul unu, a declarat agentul ei. În timp ce Navratilova era supusă testelor la gât, se pare că i s-a găsit și o formă suspectă la sân, care a fost diagnosticată ca fiind cancer:

„Tipul de cancer este HPV și acest tip răspunde foarte bine la tratament. Martina a observat un ganglion limfatic mărit la gât în timpul finalei WTA de la Fort Worth. Când a văzut că nu scade, a mers să facă o biopsie, care a confirmat stadiul unu al unui cancer de gât.”, potrivit surselor citate mai sus.

