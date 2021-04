Meadow Walker, apariție stylish pe Instagram. Detaliul care le-a atras atenția fanilor

Deși are numai 22 de ani, Meadow Walker s-a făcut remarcată prin frumusețea ei aparte. Aceasta a reușit să-și facă un nume în industria modei, iar acum este prezentă pe marile podiumuri ale lumii.

Meadow Walker, apariție stylish pe Instagram

Meadow Walker a intrat acum în atenția fanilor cu o poză pe care a realizat-o în cadrul unei ședințe foto pentru publicația Pop 44. Aceasta apare îmbrăcată într-o bustieră din satin, cu o pereche de dresuri plasă, mănuși din piele lungi și pantaloni negri.

Cu părul tuns bob, Meadow a captat atenția tuturor, mai ales că accesoriile purtate, cerceii, compun numele ei. Cei care îi urmăresc activitatea pe rețelele de socializare spun despre ea că este superbă și că are toate șansele să devină un nume mare în industria frumuseții.

Recent, frumoasa Meadow Rain a defilat pe podium pentru Givenchy alături de Jourdan Dunn și Bella Hadid la show-ul de fashion de la Paris. În vârstă de 22 de ani, fiica lui Paul Walker a deschis show-ul în Săptămâna Modei de la Paris. Într-un video pe care l-a postat pe contul ei de Instagram cu peste 2,5 milioane de urmăritori, Meadow apare purtând un sacou negru oversize peste o rochie și o pereche de dresuri asortate cu cizme.

Cariera sa în lumea modei a început la vârsta de 17 ani, 2 ani mai târziu de la decesul faimosului ei tată.

Meadow Walker a avut o relație specială cu tatăl ei

Tatăl său ar fi fost mândru de ea cu aceste realizări profesionale pe care le are, dar din păcate nu a fost acolo ca să o vadă. Paul Walker a decedat pe 30 noiembrie 2013, la vârsta de 40 de ani, în urma unui accident teribil.

Actorul este cunoscut mai ales pentru celebra serie de filme Fast & Furious, iar pe platourile de filmare s-a împrietenit cu Vin Diesel. Pe Paul Walker îl știe o lume întreagă, însă nu mulți sunt cei care știu că actorul are o fiică superbă.

Șocul decesului său a fost cu atât mai mare atunci când fanii au aflat că Paul Walker are o fiică. Meadow Walker a rămas fără tată la vârsta de doar 15 ani. Acum, tânăra s-a transformat într-o domnișoară în toată regula. Meadow Walker are acum 22 de ani și se laudă cu o frumusețe debordantă. Superba brunetă are trăsături de model și cei mai frumoși ochi albaștri, moștenire de la celebrul său tată.

„O zi banală pe care mi-o amintesc cu tristețe. Azi este o celebrare a iubirii și a bucuriei pe care le-ai adus în lume. Aici este o fotografie cu cel mai bun prieten al meu și cu mine, în timp ce trăgeam un pui de somn”, a scris fiica lui Paul Walker pe contul său de Instagram atunci când cel mai important bărbat din viața ei ar fi împlinit 47 de ani.