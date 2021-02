Mesajele emoționante ale colegilor lui Dustin Diamond din Salvați de clopoțel. Ce au scris după moartea sa tragică la 44 de ani

Mark-Paul Gosselaar a scris un mesaj pe rețeaua de socializare Twitter: ”Extrem de mâhnit să aud ca Dustin Diamond nu se mai află printre noi, un adevărat geniu în comedie. Condoleanțe sincere pentru familia și prietenii săi. Când stau să mă gândesc la momentele noastre împreună, îmi va fi dor de acele momente fantastice, reale pe care doar el le putea crea.”

Deeply saddened to hear of the passing of Dustin Diamond, a true comedic genius. My sincere condolences to his family and friends. Looking back at our time working together, I will miss those raw, brilliant sparks that only he was able to produce. A pie in your face, my comrade.