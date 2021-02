Dustin Diamond a murit la 44 de ani. Actorul din "Salvați de clopoțel" fusese recent diagnosticat cu cancer

După moartea sa, actrița Tiffani Thiessen, care a jucat și ea în "Saved by the Bell", a fost printre primele personalități care și-a manifestat regretul pentru trecerea lui Diamond în neființă.

Cariera lui Dustin Diamond, actorul controversat din "Salvați de clpoțel"

Serialul "Saved by the Bell" a avut patru sezoane, din 1989 până în 1993, şi a urmărit povestea unui grup de prieteni la liceu şi pe directorul lor.

Diamond, cel mai tânăr actor din grup, a fost distribuit în proiect când avea 12 ani, iar creatorul serialului a recunoscut că nu l-ar fi ales dacă îi știa din prima vârsta reală. Deși a creat multe probleme pe platoul de filmare, el şi-a reluat rolul în continuările "Saved by the Bell: The New Class" şi "Saved by the Bell: The College Years".

Dustin a fost concurent la Celebrity Big Brother în 2013. Starul a fost căsătorit cu Jennifer Misner din 2009 până la despărţirea lor din 2013.