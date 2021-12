Mesajul emoționant al lui Mihai Petre pentru soția sa, chiar de ziua ei. Elwira Petre a împlinit 40 ani

De ziua ei, Elwira Petre a fost răsfățată de soțul ei, aflându-se în vacanță la munte, alături de fetițele lor. Celebrul dansator a ținut să îi transmită și un mesaj special celei cu care își împarte viața. Mihai a adăugat și o serie de fotografii cu soția sa și fiicele lor. Unele dintre poze erau chiar de la Finala Asia Express sezonul 4, unde au fost câștigători.

Mesajul emoționant al lui Mihai Petre pentru Elvira, de ziua ei

La descrierea postării cu 8 fotografii memorabile, Mihai Petre a adăugat un mesaj emoționant:

“Pe 30 Decembrie te-ai născut, si tot intr-o zi de 30 Decembrie ai spus ca vei merge împreuna cu mine, atunci când te-am întrebat 💍. Jumătate din întregul meu drum de pana acum l-am parcurs alături de tine, iar tot ce îmi doresc este sa fii sănătoasă și sa mergem in continuare, mult și bine pana atunci când, încă îmi doresc, egoist sau nu, sa ajung măcar cu o zi înaintea ta.

Si atunci, ca si acum, voi ști ca am avut cel mai frumos drum posibil, cu toate anotimpurile, si am fost si print, si cerșetor, iremediabil îndrăgostit. Și mai știu ca pana la urma, in toți și in toate, întotdeauna este vorba despre dragoste. Îți multumesc pentru ea ❤️, si pentru ele 👨‍👩‍👧‍👧. La mulți ani, @elwirapetreofficial !”

Citește și: Elwira și Mihai Petre, dans superb la concertul extraordinar de Crăciun al lui Ștefan Bănică. Ce au povestit despre sărbători

Fanii celebrului cuplu de dansatori au felicitate-o pe Elvira de ziua ei, făcându-i urări călduroase în secțiunea de comentarii. Printre prietenii virtuali care i-au transmis urări s-a numărat și Dana Rogoz, Zarug, Lidia Buble, Alexandra Ungureanu, Emi și mulți alții.

Elwira a adăugat și ea o fotografie pe Instagram, cu un pahar de vin în mână, spunând în descrierea pozei că numărul 40 îi va aduce noroc.

Cum arată familia Elwirei Petre

Elwira Petre a avut parte de clipe de neuitat alături de întreaga ei familie din Polonia. Dansatoarea originară din Polonia și-a petrecut sărbătorile alături de soțul și fetele ei, dar și de rudele din Polonia.

Citește și: Ariana, fiica cea mică a lui Mihai Petre și Elwirei, și-a văzut pentru prima oară străbunică. Cum a reacționat femeia

Elwira Petre s-a fotografiat alături de familia sa din Polonia, în Mielno. În imaginile publicate pe Internet de Elwira Petre apare întrega familie Duda.

„Superb! Sunteți o familie de poveste”, „O familie extrem de frumoasă și de prețioasă!”, „Sunteți minunați, toți!”, „Numeroasă familie! Fiți fericiți!”, „O minunăție de familie”, au scris fanii în comentarii.

În AntenaPLAY vezi toate sezoanele Asia Express ▶ Pornește-o și tu pe urmele echipelor tale preferate!