Elwira și Mihai Petre, dans superb la concertul extraordinar de Crăciun al lui Ștefan Bănică. Ce au povestit despre sărbători

Ștefan Bănică a susținut un concert extraordinar de Crăciun, realizat pentru televiziune, iar alături de el au fost dansatorii Elwira și Mihai Petre. Ștefan Bănică a mărturisit că atunci când se gândește la dans, automat în minte îi apare imaginea cupului Petre.

Elwira și Mihai Petre au pășit pe scenă și au dansat în sincron cu Ștefan Bănică, apoi cântărețul i-a lăsat pe dansatori să-și prezinte momentul. Elwira și-a dat jos haina albă de blană și a dansat într-p rochie scurtă, strălucitoare, cu spatele gol, alături de soțul ei, care a îmbrăcat un sacou negru cu sclipici.

Elwira și Mihai Petre, invitați la concertul de Crăciun susținut de Ștefan Bănică

Cei doi au dansat superb pe scenă, apoi au stat la povești cu Ștefan Bănică și Simona Gherghe. Cei doi au mărturisit că de când sunt părinți Crăciunul lor alături de fiicele lor este mult mai frumos.

Simona Gherghe a întrebat-o pe Elwira Petre care este diferența între Crăciunul petrecut în Polonia, țara ei natală și cel în România.

„În primul rând diferă ce e pus pe masă. Avem obiceiuri diferite. Cu 2 nopți înainte să vină Crăciunul noi mergem la pescari și luăm 12 feluri de pește. E o atmosferă absolut superbă pentur că suntem toți împreună, cu sora mea, cu fratele meu cu bunicii. Când eram mică așteptam să apară prima stea pe cer și abia atunci ne așezam la masă și mereu aveam o farfurie preătită pentur cineva care ar pute să vină”, a spus Elwira Petre.

„Voi aveți două fete și doresc să mă egalți pentru că scorul e 3 la 2. Ăsta e primul Crăciun al celui mic al meu în care realizează”, le-a spus Ștefan Bănică celor doi.

Printre invitații lui Ștefan Bănică s-a numărat și Lidia Buble.

Ștefan Bănică a organizat un concert extraordinar de Crăciun, la Antena 1

Ștefan Bănică și-a obișnuit fanii cu spectacolele la Sala palatului de Crăciun, însă, din cauza pandemiei de coronavirus aceste concerte nu au mai putut fi susținute tradițional. Așadar, anul acesta, Ștefan Bănică a continuat tradiția concertelor de Crăciun, realizând un concert în exclusivitate pentru televiziune. Concertul poate fi revăzut pe AntenaPlay.

Stiu că publicul meu aştepta de mai multă vreme un semn de la mine referitor la concertul de Crăciun din acest an. Am primit foarte multe mesaje de la cei care doreau să vină la concertul de Crăciun, atât din ţară, cât şi din afara ţării. Anii trecuţi, mulţi dintre cei care nu locuiau în Bucureşti îşi programau chiar şi concediile în aşa fel încât să ajungă la concertele mele de la Sala Palatului. Şi era extrem de măgulitor, dar, în acelaşi timp, era şi o responsabililitate faţă de publicul meu şi faţă de această producţie uriaşă, care este concertul de Crăciun.

Anul acesta am sperat până în ultima clipă că vom putea organiza tradiţionalul concert de Crăciun la Sala Palatului. Însă, după cum bine ştiţi, au existat şi există în continuare restricţii referitoare la organizarea concertelor în sălile de spectacol şi o nesiguranţă pe care o resimţim cu totii, pe toate planurile. Un grad de ocupare a sălii de 30%, chiar şi de 50%, cum s-a hotărât acum câteva zile, ar fi creat mâhnire şi frustrare, atât pentru cei care doreau să vină la spectacol, cât şi pentru mine.

Pentru că show-ul de Crăciun înseamnă acea energie fantastică care se naşte acolo, bucuria de a fi toţi împreună, nu doar o parte, când trăim la unison emoţia şi magia acestui concert. Cei care vin la concertele mele de Crăciun, aşa cum am zis de atâtea ori, sunt a doua mea familie, cu care sărbătoresc Crăciunul.

Şi atunci cum să mă simt când le-aş fi spus unora “nu veniţi, că nu e voie”? E ca şi cum le-aş fi spus unora dintre membrii familiei: “voi nu veniţi la masa de Crăciun, că nu vă pot primi pe toţi în casă!” Asta a fost sentimentul pe care l-am avut când am fost pus în situatia de a alege cum să facem concertul anul ăsta. Am înţeles şi nu comentez regulile, ci e doar o constatare pe care am considerat necesar s-o fac.

În concluzie, concertul de Crăciun nu ar fi fost posibil la Sala Palatului anul acesta în condiţiile în care am fost obişnuiţi până în 2019. Şi atunci am decis, din respect pentru tot ce-am realizat în aceşti ani, pentru publicul meu şi pentru munca enormă care se află în spatele organizării unui astfel de eveniment, să nu facem acest spectacol la Sala Palatului cu jumătăţi de măsură”, a spus Ștefan Bănică.

