Mesajul emoționant pe care Hugh Jackman l-a transmis soției sale la 25 de ani de căsnicie

În urmă cu puțin timp, Hugh Jackman, în vârstă de 52 de ani, și soția lui, Deborra-Lee Furness, au sărbătorit 25 de ani de căsnicie, iar mesajul pe care i l-a transmis acesteia este unul extrem de emoționant.

“Being married to you Deb is as natural as breathing. From nearly the moment we met ... I knew our destiny was to be together. In our 25 years - our love has only grown deeper. The fun, excitement and adventure more exhilarating; the learning even greater. I’m forever grateful to share our love, our life - and, our family together. We’ve only just begun. Deb, I love you with all my heart!”, a scris celebrul actor la descrierea unei serii de fotografii cu frumoasa blondină care îi este parteneră de 25 de ani.

Viața cu ea este una minunată, după cum mărturisește Hugh, fiind complet îndrăgostit de ea încă din prima clipă în care a văzut-o. Actorul mărturisește că împreună au trăit cele mai fericite clipe și crede cu tărie că destinul lor a fost ca ei să fie unul lângă celălalt pentru totdeauna.

De asemenea, actorul i-a mulțumit partenerei sale de viață pentru lecțiile pe care i le-a dat, pentru toată distracția de care au parte împreună și pentru faptul că reprezintă un stâlp pentru el.

Hugh Jackman și Deborra s-au cunoscut în timpul filmărilor pentru show-ul Correlli și s-au căsătorit în 1996 în Australia. Cei doi au împreună doi copii, pe Oscar, în vârstă de 20 de ani, și pe Ava, în vârstă de 15 ani.

Care e secretul căsniciei lui Hugh Jackman

Chiar dacă Deborra este cu 13 ani mai în vârstă decât el, pentru Hugh acest lucru nu a constituit un impediment. În numeroasele interviuri acordate de-a lungul carierei, Hugh Jackman a subliniat că este norocos că și-a găsit jumătatea înainte de a cunoaște succesul mondial datorită rolului Wolverine.

"Am fost prieteni buni din prima clipă. A fost primul meu job, iar Deb interpreta personajul principal... era conștient că totul era un clișeu și că probabil am fost considerat ridicol", a povestit actorul în cadrul unui interviu acordat pentru 60 Minutes.

La rândul său, Deborra-Lee Furness a recunoscut că, înainte să îl cunoască pe Hugh Jackman, își propusese să nu mai iasă cu actori.

"Rezoluția mea de anul nou a fost să nu mai ies cu actori, cu siguranță nu cu actori sub 30 de ani... iată-l pe soțul meu", a completat amuzată jumătatea actorului.

"Cred sincer că ne-a ajutat enorm să fim împreună înainte ca asta să se întâmple. Am pornit împreună într-o aventură incredibilă, am ajuns în locuri în care nu am crezut vreodată că vom ajunge și am făcut totul împreună", a povestit actorul în 2018, pentru Today.

"Înainte să avem copii, am stabilit cu Deb să ne privim direct în ochi atunci când ne aflăm în impas. Încercările sunt uneori mari, alteori mici, uneori nici nu realizăm că au fost încercări până când nu privim înapoi", a mai declarat actorul.