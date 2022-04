Mezinul Mirelei Vaida a împlinit 3 ani. Cum arată acum Tudor și ce a transmis mama lui: „Îi pregătisem o petrecere frumoasă”

La împlinirea celor 3 ani, Tudor ar fi trebuit să aibă parte de o petrecer de pomină, însă nici anul acesta nu a fost posibil. Daă la aniversările anterioare restricțiile din pandemie au reprezentat cauza lipsei petrecerea, de data aceasta nu a fost posibil, din cauza faptului că toți cei trei frați au probleme de sănătate.

Totuși, Mirela Vaida a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care cei 3 copii ai săi apar cu coifuri de petrecere și înconhurați de baloane.

Astfel, Tudor a avut parte de o petrecere restrânsă în familie, cu decorațiuni speciale.

Ce a transmis Mirela Vaida de ziua fiului său cel mic

„E ziua lui Tudor - "Ciuci"! Împlinește 3 anișori‼️ Îi pregătisem o petrecere frumoasă în curte, cu baloane, animatori, copii, jocuri, mini-disco! Era programată pentru ieri, când fusese vreme frumoasă.. Mai ales că el, copil crescut în pandemie, nu a avut parte de nicio petrecere până acum! Uite că n-are parte nici anul asta... Tudor are varicelă, Vladimir a făcut gripă tip B iar Carla are enterocolită! Dar nu ne lăsăm! Printre medicamente, bube, termometre și diete, am decorat casă cu baloane, am comandat câteva pizza bune, am dat comandă de un tort de poveste de, deschidem un prosecco pentru noi și o șampanie pentru copii și ne bucurăm de ziua asta specială! Vom reprograma petrecerea după Paște iar acum ne bucurăm că, deși izolați și bolnăviori, suntem împreună‼️‼️ Facem noi petrecerea cea mai tare! Vă mulțumim pentru gândurile bune și va dorim multă sănătate, liniște și pace! Va îmbrățișăm cu drag!”, a transmis Mirela Vaida.

Cariera Mirelei Vaida. Cum a devenit cunoscută

Născută în data de 16 martie 1982 la Târgu Frumos, vedeta are în prezent vârsta de 40 de ani. Mirela a absolvit Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București și Facultatea de Drept din cadrul Universității București, s-a specializat apoi cu un Master în Dreptul Comunității Europene în cadrul Facultății de Drept a Universității București, un an mai târziu, aceasta a mai făcut un master, de data aceasta în Comunicare și Relații publice, din cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice.

De asemenea, prezentatoarea Acces Direct este iubitoare a muzicii și a participat și la Eurovision. În 2021 Mirela Vaida a fost concurentă la Te cunosc de undeva!

Mirela Vaida a povestit în urmă cu câțiva ani că a apărut prima dată pe micile ecrane pe vremea când era la liceu.

„Prima-prima apariţie la TV a fost în clasa a IX-a, la un post local din Iaşi, când trebuia să cânt live o melodie. Îmi amintesc şi acum că s-a dat stop de câteva ori, din cauza faptului că nu mă puteam aduna de emoţie. Prima apariţie ca moderator TV a fost în toamna lui 2004 şi a fost alături de Cosmin Seleşi, la cârma unui matinal. Acolo am înţeles ce înseamnă live-ul, dar şi multe alte lucruri ce s-au dovedit a-mi fi extrem de utile mai târziu", a declarat Mirela Vaida.

Eda și Serkan își continuă povestea în comedia romantică Dragostea plutește în aer ▶ Dă PLAY și vezi în AntenaPLAY