Michelle Rodriquez, fotografiată în timp ce își schimba hainele într-o parcare. Cum arata imaginile surprinse de paparazzi

Aventura lui Michelle Rodriguez în lumea filmului a început în 1999, când a citit într-o revistă că se caută actriță pentru rolul principal din Girlfight.

Vedeta a luptat cu alte 350 de actrițe pentru el și l-a obținut, Girlfight devenind un an mai târziu unul din cele mai apreciate filme, cu premii câștigate la Cannes și Sundance.

Deși nu i-a adus o meritată nominalizare la Oscar, așa cum prevestea presa, rolul i-a deschis actriței drumul către cele mai dure roluri de la Hollywood.

A apărut în The Fast and the Furious, Resident Evil, S.W.A.T., iar în 2005 a fost Ana Lucia în cel mai vizionat serial al perioadei, Lost. După o revenire în seria The Fast and the Furious, Rodriguez a jucat în Avatar.