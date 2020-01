Mihai Bendeac îl ia peste picior pe Abi Talent în scandalul cu Alex Velea: "Să ne bucurăm de reperele noastre"

Cu toate că mesajul a fost unul indirect, toată lumea poate să-şi dea seama că Abi Talent a fost luat peste picior de Mihai Bendeac.

Iată ce a postat actorul pe Instagram:

''E virală fotografia cu telefonul spart a lui Sadio Mane de la Liverpool. L-am văzut aseară in Liverpool-Tottenham. 7,5 milioane de lire sterline caștigă pe an, vreo 150 mii pe săptămână. „Ce sa fac cu Ferrari, ceasuri cu diamante sau telefoane scumpe? Ce ar face obiectele astea pentru mine?” le-a răspuns Mane ălora de la Daily Star. Mane a construit 8 școli in Senegal, 2 stadioane și in fiecare lună donează câte 70 de dolari fiecărui om sărac din orașul sanegalez in care s-a născut. Sadio Mane are 27 de ani… Zic să ne bucurăm de Abi Talent, reperele noastre….😡'', a fost mesajul postat de Mihai Bendeac.