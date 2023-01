Mihai Morar, confesiuni dureroase! Fiica cea mică, Roua, a fost operată de urgență: „Vă recunosc, sunt marcat”

Mihai Morar a lipsit o vreme din viața publică, mai exact de dinainte de Crăciun, când ar fi trebuit să facă emisiuni din Oradea pentru „Orașul Faptelor Bune”. Prezentatorul de la Radio Zu nu a oferit foarte multe detalii la vremea aceea despre problemele pe care le întâmpina, dar la început de an și-a deschis sufletul în fața urmăritorilor: „vă recunosc, sunt marcat”, a spus Mihai Morar cu vulnerabilitate.

Motivul pentru care Mihai Morar a dispărut de la radio: „E un episod personal pe care vi-l datorez după aproape o lună de zile”

Prezentatorul a apărut în fața oamenilor așa cum rar a mai fost văzut. Vizibil emoționat, Mihai Morar a povestit cum neputința l-a cuprins chiar în prag de sărbători.

„E un episod personal pe care vi-l datorez după aproape o lună de zile în care am fost nevoit să-mi întrerup toate proiectele personale. Ultima mea emisiune live la radio s-a întâmplat pe 15 decembrie dimineață. Imediat după m-am urcat în mașină și am pornit spre Oradea unde a doua zi începeam Orașul Faptelor Bune. O lăsasasem acasă pe fiica mea mică, Roua cu o amigdalită acută care era deja în a patra zi de tratament cu febră. Era aproape o săptămână de când era sub observație”, a mărturisit Mihai Morar.

Boala micuței a evoluat destul de repede, astfel că, a povestit Mihai Morar, a fost nevoie de măsuri urgente.

„Cu 4 zile mai devreme, vorbeam dacă să meargă sau să nu meargă la prima ei serbare de la grădiniță, iar acum diagnosticul era de pneumonie cu acumulare mare de lichid. Roua și mama ei sunt urcate în ambulanță, traversează tot orașul și ajung la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie. Mi se părea că e prea mult pentru un copil, într-o singură zi. Roua nu văzuse vreun salon de spital sau vreo cameră de gardă până la vârsta ei. Ambulanțele erau doar niște jucării din camera ei, în niciun caz o realitate, numai că realitatea era mai dură de atât. La Marie Curie am aflat ce o așteaptă pe Roua. Pneumonia era atât de agresivă încât medicii au hotărât să o opereze pentru a-i drena lichidul din plămâni. Nu știu când v-ați simțit voi neputincioși ultima oară, dar neputința de a face ceva pentru copilul tău bolnav este, sigur, cel mai greu de dus dintre toate neputințele. Cred că de la moartea bunicilor mei n-am primit un mesaj mai dureros decât ăsta”, a dezvăluit Mihai Morar.

„Roua a fost operată, tratată și salvată într-un spital de stat, fără niciun telefon, fără nicio intervenție. Pacienta s-a numit Roua Morar, nu fiica lui Morar. Știu că e la modă să dărâmi sistemul de sănătate, și așa șubred, dar în sistemul de Stat există oaze de umanitate, cum e locul ăsta în care a fost fiica mea”, a povestit Mihai Morar, în cadrul primului episod din „Fain&Simplu”.

Mărturia prezentatorului a continuat cu mulțumirile pentru medicii care au salvat-o pe Roua, dar și cu aprecierea sa pentru fiica sa cea mică. La doar trei anișori, Roua s-a dovedit a fi extrem de puternică, ba chiar, la final, după toată această experiență a decis că vrea să devină medic.

