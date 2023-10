Mihai Morar le-a aniversat pe gemenele sale și le-a scris un mesaj emoționant. Cât de mari și frumoase s-au făcut cele două

Mihai Morar și-a sărbătorit recent gemenele, care au împlinit 15 ani. Iar, cu acest prilej, omul de radio a așternut câteva și gânduri emoționante. Iată cât de superbe sunt fetele acestuia!

Mihai Morar se bucură de o familie unică și frumoasă, fiicele sale dăruindu-i zilnic motive de mândrie și recunoștință. Recent, gemenele sale au împlinit 15 ani, astfel că omul de radio le-a transmis câteva cuvinte pline de înțelepciune.

Pe lângă petrecerea surpriză pe care Mihai Morar și soția sa le-au organizat-o fetelor, omul de radio ”a așternut” câteva cuvinte care au ajuns imediat la inimile celor care le-au citit:

„Iubitele mele, Mara și Cezara, CINCISPREZECE. Când încep cei mai frumoși ani. Poate o să vi se pară teribili acum, dar cu vârsta de acum o să vă hrăniti toată viața. CINCISPREZECE. Poate vârsta copilului interior a fiecărui adult care ascultă de copilul interior. Adică, motorul, focul viu, vocea sau cum mai vreți voi să-i spuneți. CINCISPREZECE. Vă minte cine vă spune că e vârsta critică. E vârsta capitală. Pentru că prieteniile adevărate de acum rămân pentru totdeauna. CINCISPREZECE. Pentru că pasiunile de acum ard toată viața. CINCISPREZECE. Nu mai sunteți copii, dar așa o să vă spună mami și tati toată viața. Nu mai sunteți copii, dar asta vă rămâne vârsta copilului vostru interior toată viața. CINCISPREZECE. Anii cu cele mai multe întrebări. Să nu vă speriați, sunt minunați. Anii îngrozitori ai vieții sunt cei în care ai mai multe răspunsuri decât întrebări. CINCISPREZECE. Când te scuturi de tot de copilărie, pe dinafară, dar o păstrezi pe veci pe dinăuntru. CINCISPREZECE. Anii la care unii deja erau faimoși, alții campioni, alții bogați. Voi să fiți doar vii. CINCISPREZECE. Vârsta la care visezi să schimbi lumea. N-o s-o schimbați! Dar, vă știu, nici lumea n-o să vă schimbe pe voi. CINCISPREZECE. Anii la care vocea lui Taylor Swift se aude mai tare decât vocea părinților. Dar, în curând, chiar și vocea lui Taylor va fi acoperită de o voce care abia acum se formează: vocea sinelui vostru. CINCISPREZECE. Vârsta primilor fluturi în stomac. Dar despre asta vă spune Taylor mai multe. La mulți ani, Mara și Cezara! Vă iubim!”, este mesajul transmis de Mihai Morar fiicelor sale, cu prilejul zilei lor de naștere.

Ce note au obținut fiicele lui Mihai Morar la Evaluarea Națională 2023

Realizatorul de radio este foarte mândru de fiicele sale și, cu fiecare ocazie, își împarte bucuria și cu urmăritorii de pe rețelele de socializare. După ce s-au afișat notele de la Evaluarea Națională 2023, el a dezvăluit pe contul personal de Instagram ce rezultate au obținut cele două.

Acesta a făcut anunțul printr-o imagine cu Mara și Cezara, alături de notele lor, dar și de un mesaj emoționant. Internauții au reacționat imediat felicitându-le pe cele două pentru rezultatele deosebite de la capacitate. Așadar, media uneia dintre ele a fost 9.75, iar cealaltă a obținut 9.60.

„MÂNDRU DE ELE. Munca lor, cinstea lor, voința lor, credința lor. Și bucuria noastră nemărgintă. Nu-i fericire mai mare pentru un părinte decât să-și vadă copiii crescând mai buni decât el. Iar valoarea lor e mai mare decât Evaluarea!”, a scris Mihai Morar, la acea vreme, în descrierea fotografiei.

