O mai știi pe Marina Dina, asistenta lui Mihai Morar de la Antena Stars? Cum arată acum și ce s-a ales de cariera ei

Fosta asistentă de la Răi da’ buni s-a retras din TV în 2010 și de atunci, viața ei s-a schimbat complet. Frumoasa vedetă a trecut prin mai multe cumpene în toată această perioadă, dar a reușit să se ridice și să găsească bucuria de a trăi, alături de gemenii săi și de noul iubit.

După ce ani de-a rândul a apărut la TV seară de seară, în 2010, Marina Dina a ales să își încheie cariera și să o ia pe alt drum. De atunci, viața ei nu a fost deloc ușoară și a trecut printr-o mulțume de schimbări, atât pe plan profesionat cât și personal. Însă, a avut parte și de momente fericire. Fosta asistentă de la Răi da’ buni a devenit mamă, în urmă cu șase ani și și-a transformat pasiunea pentru sport în job. În prezent, aceasta este profesoară de yoga și chiar plănuiește să își deschidă propriul studio.

Drama prin care a trecut Marina Dina după ce a devenit mamă. Ce dezvăluiri dureroase a făcut

Deși a luat o pauză lungă de la aparițiile publice, în urmă cu două luni, fosta asistentă TV a acordat un interviu sincer și sensibil pentru televiziunea ei de suflet. Aceasta a dezvăluit prin ce probleme de sănătate au trecut micuții ei, care au venit pe lume prematur, dar și ce efecte de lungă durată a avut situația asupra ei.

„Copii nu au venit pe cale naturală. Am făcut fertilizare in vitro, trei mai exact. Nu a fost ușor, dar am reușit. Viața mea s-a schimbat total atunci și nu mi-a fost ușor. Copii s-au năsucut prematur și au fost un pic mai greu de crescut. Nu mâncau cum ar fi fost normal, nu stăteau la sân, nu dormeau, nu au dormit până la trei ani, mă trezeau efectiv de 20 de ori pe noapte. Ajunsesem să am halucinații”, a povestit ea pentru XNS.

Deși i-a fost greu, frumoasa vedetă a acceptat ajutorul unei bone, însă acela a fost momentul în care a realizat că nu îi este bine și a apelat la un specialist.

„Mergeam la un psiholog deja de câțiva ani, dar am mers și la un psihiatru, am urmat și un tratament...Vindecată nu știu dacă sunt în totalitate, dar sunt bine și am curajul să vorbesc despre asta. În continuare merg la un specialist și discut problemele cu care mă confrunt. Sunt o persoană anxioasă și cred că mai apar și mici depresii. Cred că sufăr de tulburare de adaptare”, a mai adăugat Marina Dina.

Mai mult, recent, fosta asistenă de la Răi da’ buni s-a despărțit de tatăl copiilor săi și încă încearcă să se adapteze la noua viață. Deși recunoaște faptul că îi lipseșc anumite lucuri din „vechea viață”, spune că nu ar schimba nimic.

Marina Dina iubește din nou după separararea de tatăl copiilor ei. Cum și-a cunoscut noul iubit

Greutățile prin care a trecut și-au lăsat amprenta asupra ei, dar a reușit să își deschidă sufletul, din nou. Frumoasa vedetă a început recent o nouă relație cu un bărbat care îi oferă liniștea mult dorită.

Aceasta a povestit că s-au cunoscut în pandemie, la sala de fitness unde ea mergea să se antreneze, el fiind instructor. Scânteia însă, s-a aprins un an mai târziu când aceasta a revenit în același loc, de data aceasta în rol de profesor de yoga.

„Am început să ne împrieteni și din prietenie s-a transformat în dragoste. Când ai ceva de care te bucuri, vrei să o împărtășești (...) Atâta timp cât și el și-a dorit lucrul ăsta, nu am păstrat-o doar pentru noi”, a mai mărturisit Marina Dina.

„Am apreciat cum e el ca om, respectul pe care mi l-a arătat, susținerea emoțională pe care mi-a arătat-o”, a adăugat ea.

