Ce mașină conduce Mihai Morar. Prezentatorul a plătit o mică avere pe bolidul său de lux

Mihai Morar conduce o mașină pe care a dat o mică avere și la care mulți doar visează. Cum a fost surprins prezentatorul la voalnul mașinii în zona de nord a capitalei.

Ce mașină conduce Mihai Morar | Antena 1/ Youtube

Mihai Morar este un pasionat al mașinilor de lux. Matinalul de la Radio ZU a muncit din greu pentru a-și asigura o viață așa cum și-a dorit și se pare că i-a și ieșit. Iată ce bolid de lux conduce prezentatorul matinalului Radio Zu.

O mai știi pe Marina Dina, asistenta lui Mihai Morar de la Antena Stars? Cum arată acum și ce s-a ales de cariera ei

Bolidul de lux pe care îl conduce Mihai Morar

Mihai Morar este foarte atent când vine vorba de mașinile pe care și le alege. Într-o postare de acum doi ani, Mihai Morar scria că ar vrea ca într-o zi să aibă o mașină tip 4X4 de la Mercedes, însă recent a fost surprins coborând de la volanul unei mașini care a costat o adevărată avere.

Prezentatorul are un Porsche 911 Carrera, model 2012, pe care ar fi plătit în jur de 50.000 de euro, potrivit Cancan. Imaginile cu mașina lui Mihai Morar pot fi văzute aici.

Prezentatorul are mașina înmatriculată pe Maramureș, orașul său natal. Surprins de paparazzi Click! acesta a fost văzut în trafic. Chiar dacă are o mașină cu mulți cai putere nu se angjează în depășiri, conduce foarte atent, iar când vine vorba de parcări, are grijă ca totul să fie perfect. După ce s-a asigurat că totul este în regulă cu mașina, Mihai Morar a mers la o cafea cu un amic, potrivit sursei citate mai sus.

Mihai Morar, criticat pentru că a expus pe internet notele fiicelor sale

Recent, fiicele lui Mihai Morar au aflat notele de la evaluarea națională. Prezentatorul are două gemene care au dat recent unul dintre cele mai importante examene din viață și pe care l-au și luat cu succes. Mara și Cezara au luat note mari la evaluarea la limba română și la matematică și ca orice tată mândru, Mihai Morar a împărtășit vestea cu fanii săi din mediul online. Însă așa cum era de așteptat, au fost și cârcotași care au declarat că nu li se pare că ar trebui expuse notele luate la examen.

„Eu consider că această etalare a notelor nu le face bine nici copiilor, nici părinților. Sistemul acesta de evaluare cu note nu prezintă o radiografie reală a copiilor. Mie îmi pare rău că se încurajează asta. De aici pleacă invidia, anxietatea, etc…”, este comentariul unui internaut.

Mihai Morar i-a răspuns și i-a spus că performanța copiilor trebuie încurajată.

Ce note au obținut gemenele lui Mihai Morar la Evaluarea Națională. Prezentatorul are cu ce se lăuda: „Mândru de ele”

„E o radiografie reală, dar nu completă, într-adevăr, după cum am și scris: valoarea e mai mare decât Evaluarea. Așa cum nici valoarea Dvs nu cred că stă doar în etalarea cu liderul AUR. Sunteți mai mult decât atât, sunt convins. Altfel, de ce e periculos să încurajezi performanța copiilor și să fii mândru de munca lor? Ce ar trebui să încurajăm? Mediocritatea? Faptul că 1 din 4 copii a luat sub 5 la Evaluare? Analfabetismul funcțional? Iertați-mă… și, da, îmi iubesc copiii indiferent și independent de note și de rezultate… notele nu sunt o condiție a iubirii mele. Dar sunt un rezultat al muncii și seriozității lor. Și de ce e grav să încurajăm munca și seriozitatea?”, a fost reacția lui Mihai Morar.